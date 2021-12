Password più usate nel 2021, la top 10 in Italia e nel mondo

Le classifiche stilate da NordPass permettono di fare alcune riflessioni sulla sicurezza delle password che utilizziamo.

Tra le password più utilizzate nel 2021, infatti, continuano a comparire combinazioni alfanumeriche ben lontane da tutte quelle caratteristiche che una password più o meno sicura dovrebbe possedere. È necessario pensare che, secondo quanto riportato da NordPass, la password più gettonata di quest’anno è stata 123456 per capire quanto tale sistema di accesso alle piattaforme si stia indebolendo. E di come moltissime persone non abbiano ancora ben compreso quanto sia importante mettere al riparo i propri dati dagli attacchi di soggetti tutt’altro che raccomandabili. Oltre cento milioni di persone in 50 Paesi di tutto il mondo hanno utilizzato 123456, una password che può essere decifrata in un secondo e che non garantisce standard di sicurezza adeguati.

Password più usate nel 2021: la top 10 in Italia

Come nel resto del mondo, anche gli italiani tendono a utilizzare sempre le medesime password. In linea con gli altri Paesi, anche in Italia la top 10 delle password più usate nel 2021 viene vinta da 123456 e non va meglio con le password che seguono in classifica. Al secondo posto si piazza 123456789 cui fanno seguito al terzo 12345 e al quarto 12345678. Dal quinto posto i numeri lasciano spazio anche alle parole ma la situazione non migliora: qwerty viene seguita al sesto posto da juventus e al settimo da 000000. All’ottavo posto figura la più semplice password mentre al nono compare il nome andrea e al decimo napoli.

La top 10 nel resto del mondo

123456, come abbiamo visto, è la regina incontrastata delle password più scelte dagli utenti e occupa il primo posto anche nella classifica globale delle password più usate nel 2021. Seguono al secondo posto 123456789 e al terzo 12345. Al quarto posto figura qwerty e al quinto password. Sesto posto poi per 12345678 e settimo per 111111 mentre all’ottavo posto si piazza 123123 e al nono 1234567890. Chiude la top 10 mondiale la password 1234567.

Il rischio di violazione password

Le classifiche di NordPass, oltre a rappresentare un elemento di curiosità, cercano anche di mettere in guardia contro i rischi sicurezza che gli utenti possono correre scegliendo password facilmente decifrabili. A tal proposito, l’azienda ha calcolato anche l’indice di rischio che ciascun Paese corre in tema di violazione delle chiavi di accesso. L’Italia, ad esempio, presenta un rischio elevato, così come la maggior parte dei Paesi europei (4 password decifrate e divulgate online pro capite) mentre tra i Paesi meno colpiti figurano l’Arabia Saudita (0,26 password) e la Cina (0,19).

immagine: Pixabay

