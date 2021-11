Regali su Amazon, l’invio sarà consentito anche senza conoscere l’indirizzo

La novità è giunta negli Stati Uniti e a breve sarà estesa anche in altri Paesi.

Acquistare regali su Amazon è uno dei modi più veloci per potersi procurare i doni giusti per far felici amici e parenti in occasioni speciali. Per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, Amazon ha messo a disposizione anche un tool per la creazione di liste dei desideri di varie tipologie, tra cui quelle per la lista dei regali di nozze o per la nascita di un bambino. Ma è comunque possibile creare liste di qualsiasi tipo. Queste ultime sono senz’altro un ottimo modo per orientare le scelte di parenti, amici e conoscenti verso oggetti che possono essere utili e certamente graditi al destinatario del dono.

Le novità sull’invio dei regali su Amazon

Il sito di e-commerce più famoso al mondo ha ora deciso di aggiungere un’ulteriore miglioria all’invio ai destinatari dei regali acquistati sulla propria piattaforma. La novità è al momento prevista soltanto negli Stati Uniti ma dopo una prima fase lo sarà anche in altri Paesi del mondo. In pratica, chi acquista un prodotto su Amazon e deve inviarlo come dono ad una terza persona, potrà farlo anche se non conosce l’indirizzo di residenza o domicilio di quest’ultima. Basterà invece conoscere l’indirizzo e-mail oppure il numero di telefono della persona, indicarlo ad Amazon e sarà la piattaforma ad occuparsi di contattare il destinatario. Una volta accettato il regalo, sarà proprio il destinatario a segnalare l’indirizzo della spedizione ad Amazon, senza che l’acquirente effettivo del regalo ne venga mai a conoscenza. Oltre che ad un buon modo per tutelare la privacy, questo meccanismo consente a colui che riceve il regalo di scegliere l’indirizzo a lui più comodo dove poterlo ricevere.

Come scegliere l’opzione per l’invio del regalo senza conoscere l’indirizzo

Dopo aver scelto il prodotto da regalare e averlo aggiunto al carrello di Amazon, occorrerà spuntare l’opzione “Aggiungi una ricevuta regalo per una facile restituzione”. A questo punto è possibile indicare indirizzo e-mail o numero di telefono del destinatario e sarà Amazon stesso a occuparsi di contattarlo e di spedire all’indirizzo da esso indicato. Per il destinatario del regalo si apre anche un’interessante possibilità: accettare il regalo oppure convertirne il costo in una carta regalo Amazon. Il tutto con assoluta discrezione poiché il donante non verrà mai a conoscenza della sua scelta definitiva.

immagine: amazon.com

