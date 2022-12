Rivoluzione in arrivo per la connettività a bordo degli aerei. La rete 5G farà dire addio alla modalità aereo degli smartphone e dei dispositivi mentre si vola?

La Commissione europea ha dato il proprio parere positivo all’utilizzo della rete 5G terrestre a bordo degli aerei, mentre si è in volo. Molto presto, dunque, potrebbe essere non più obbligatorio impostare la modalità aereo mentre si viaggia poiché le compagnie aeree saranno in grado di fornire connettività 5G a bordo dei propri velivoli.

Aggiornate le norme europee per consentire la rete 5G in volo

Secondo gli organi politici europei: “Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta della possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità. I passeggeri a bordo dei voli nell’UE potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre. Il servizio viene erogato all’interno della cabina di un aeromobile attrezzato utilizzando appositi apparati di rete, la cosiddetta ‘pico-cella’, per connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, tipicamente tramite una rete satellitare, tra l’aeromobile e la rete mobile terrestre“.

Quando arriverà il 5G sugli aerei

Al momento la Commissione europea non ha fornito un calendario per la diffusione della rete 5G sugli aerei. Non è neppure stato chiarito come avverrà l’implementazione della tecnologia a bordo. Ciò che si sa, attualmente, è che la Commissione ha però modificato una decisione sulle bande di frequenza a 5 GHz, in grado di rendere disponibile le bande per la connessione Wi-Fi nel trasporto stradale. Una modifica che si sarebbe resa necessaria per preparare il settore automobilistico alle innovazioni del prossimo futuro, metaverso compreso. Secondo la normativa europea, gli Stati membri devono rendere disponibili le bande a 5 GHz per l’uso sui veicoli stradali entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda la presenza della rete 5G a bordo degli aerei, si tratta di un decisivo passo avanti rispetto alla situazione attuale. A partire dall’anno 2008, infatti, la Commissione aveva riservato frequenze per le comunicazioni mobile durante i voli, permettendo così alle compagnie aeree di offrire ai propri clienti servizi quali telefonate, messaggistica e rete dati all’interno dell’Unione europea.

immagine: Pexels

Rete 5G in volo, addio alla modalità aereo? - Ultima modifica: da