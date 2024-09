RGI: nuove nomine, Francesca Pilone a capo di Marketing e comunicazione

RGI annuncia nuove nomine tra cui Francesca Pilone come Group Head of Marketing and Communication, David Jeammet come Group Head of Partnerships e Cristian Cattaneo come Corporate Development Manager per potenziare i servizi al cliente

RGI Group, leader nella trasformazione digitale del settore assicurativo europeo, ha annunciato una serie di importanti nuove nomine che rafforzeranno la sua struttura organizzativa, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai clienti e anche di testimoniare, con l’ingresso di nuove figure molto qualificate, il suo impegno nel continuo investumento in competenze. Tra le figure di spicco recentemente annunciate, spicca Francesca Pilone, che assumerà il ruolo di Group Head of Marketing and Communication.

Francesca Pilone, Group Head of Marketing and Communication

Francesca Pilone porta con sé un background notevole, avendo ricoperto ruoli di rilievo presso aziende high-tech di primo piano come Amazon Web Services (AWS), Dell Technologies, EMC2 e Hewlett-Packard (HP). La sua ricca carriera in ambito tecnologico e marketing l’ha resa la figura ideale per guidare la strategia di marketing e comunicazione di RGI.

Nel suo nuovo ruolo, Francesca Pilone sarà responsabile dello sviluppo del brand e dell’offerta del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la visibilità di RGI nel mercato europeo assicurativo. Il suo approccio innovativo e la sua competenza nel settore tech sono destinati a portare nuova linfa e creatività nelle iniziative di marketing del Gruppo.

Altri Cambiamenti nella Struttura organizzativa di RGI

Oltre alla nomina di Francesca Pilone, RGI ha annunciato altre due figure chiave:

David Jeammet entra come Group Head of Partnerships. Grazie alla sua vasta esperienza in aziende internazionali del settore finanziario come Murex e Kyriba, Jeammet avrà il compito di ampliare lo sviluppo delle alleanze globali a supporto delle esigenze dei clienti.

Cristian Cattaneo assume invece il ruolo di Corporate Development Manager, dopo esperienze significative in società di consulenza di prim’ordine come BCG e Deloitte. La sua missione sarà quella di guidare i principali driver di crescita del Gruppo.

Il Commento di Massimo Paltrinieri

“A nome del Gruppo RGI, sono lieto di dare il benvenuto a David, Francesca e Cristian,” ha dichiarato Massimo Paltrinieri, Chief Customer Officer di RGI Group. “Grazie alla loro esperienza, queste nuove nomine saranno fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi di innovazione nel settore assicurativo, con un forte focus sul miglioramento del servizio al cliente.”

Con queste nuove nomine, RGI dimostra ancora una volta la sua attenzione nel rafforzare e innovare la propria struttura organizzativa. In particolare, l’ingresso di Francesca Pilone rappresenta un passo importante per il futuro del marketing e della comunicazione del Gruppo, proiettando RGI verso nuovi successi nel competitivo mercato assicurativo europeo.

RGI: nuove nomine, Francesca Pilone a capo di Marketing e comunicazione - Ultima modifica: da