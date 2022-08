Satelliti Starlink di Musk fanno impazzire il web, ecco cos’è accaduto

Curioso fenomeno nei cieli italiani del Nord. Decine di utenti hanno postato su Twitter le foto di oggetti luminosi.

I satelliti Starlink di Elon Musk hanno giocato un simpatico scherzo agli abitanti del Nord Italia. La sera nel 20 agosto un trenino di satelliti appartenenti all’azienda del magnate americano ha infatti attraversato i cieli settentrionali del Belpaese, scatenando il popolo della rete, Su Twitter, in particolare, molti utenti hanno postato immagini del curioso fenomeno: alcuni erano ben consapevoli di cosa si trattasse (non accadeva per la prima volta), altri invece hanno subito pensato di trovarsi di fronte agli alieni.

Il trenino dei satelliti Starlink di Elon Musk: cos’è accaduto

Molti utenti social del Nord Italia hanno avvisato il trenino dei satelliti Starlink semplicemente perché l’azienda di Musk ha provveduto a mandare in orbita decine di essi. Qualche giorno fa i satelliti agganciati al secondo stadio del Falcon sono stati sganciati: da quel momento, e per diverso tempo, i satelliti restano a distanza relativa ridotta e allineati sulla medesima orbita. Se il cielo è sufficientemente chiaro e sgombro da nubi, si può quindi avere la fortuna di ammirare questo “spettacolo”. I satelliti Starlink appaiono infatti in fila indiana, come se fossero luminosi. Chi non è a conoscenza della questione resta però interdetto e ipotizza facilmente un’invasione extraterrestre, quando in realtà il fenomeno è provocato dalla mano dell’uomo.

Visto adesso in cielo sopra il lago Maggiore. Qualcuno ha idea di cosa sia? Pare il trenino di Polar Express #ufo #satellite #starlink #meteorite pic.twitter.com/zTNmTCpVur — Alessandro Bonardi (@alessandrothg) August 20, 2022

Per quanto riguarda la luminosità degli oggetti, tra l’altro, bisogna specificare che la luminosità dei satelliti Starlink non è soggetta a durare a lungo. Al contrario di alcuni corpi celesti o degli stessi aerei, infatti, i satelliti non hanno una propria fonte di luce. Una volta entrati nel cono d’ombra della Terra, non saranno più visibili dal nostro Pianeta, semplicemente perché non avranno più una fonte disponibile a renderli luminosi. Questo spiega perché molte persone hanno avuto la sensazione di vederli scomparire all’improvviso.

Quando sarà possibile vedere di nuovo i satelliti Se qualcuno si sta chiedendo se sarà ancora possibile vedere il trenino dei satelliti Starlink, la risposta è sì. Bisognerà però attendere un prossimo lancio e ovviamente si dovrà avere la fortuna di avere a disposizione cieli limpidi e senza nuvole. Qualche indicazione più specifica si può ottenere attraverso il sito Findmystarlink, un sito su cui è presente un tracker che suggerisce quando e dove monitorare il cielo, in base alla propria posizione geografica. immagine: Twitter

