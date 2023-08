Scomparso Morten Lehn di Karspesky, era stato Managing Director per l’Italia

Morten Lehn è scomparso improvvisamente all’età di 53 anni, lascia la moglie e due figli e tanti ricordi nel mondo dell’IT dove era apprezzato per la competenza e la disponibilità, lo ricordano con affetto i colleghi, ma anche i concorrenti

Morten Lehn, stimato manager di Kaspersky è morto improvvisamente, aveva 53 anni. La tragedia è avvenuto in un albergo di Londra dove si trovava per lavoro. Morten Lehn, norvegese, era entrato in Kaspersky nel 2013 e aveva fatto rapidamente carriera, fino a diventare nel 2021 Managing Director per il Nord e l’Est Europa. Sposato e con due figli, prima di approdare in in Kaspersky Morten Lehn aveva lavorato nel il distributore di informatica Bludis, divenendone il Sales Director fino al 2013.



La scomparsa di Morten Lehn

L’annuncio della scomparsa di Morten Lehn si è appreso dai social.

Cesare D’Angelo, General manager di Kaspersky Italia ha scritto:

“Mai avrei immaginato di trovarmi con gli occhi lucidi davanti a un monitor per scrivere questo post, mai avrei pensato di perdere così presto un collega, un amico, un mentore, un riferimento.

E il sentimento che provo in questo momento è comune a tante Persone che ti vogliono bene, che ti stimano, e che hai contribuito a fare crescere negli anni.Hai fatto davvero un ottimo lavoro Morten Lehn, hai guidato brillantemente per anni la nostra Azienda, e hai creato un Gruppo fantastico di uomini e donne, del quale ho avuto il privilegio di fare parte e che, in seguito, ho avuto l’onore di ereditare. A nome di Kaspersky Italia ti dico GRAZIE, e mando le nostre più sentite condoglianze alla tua famiglia. Sarai sempre uno di noi”.

Mentre Melanie Ekert Head of Marketing Northern, Central & Eastern Europe ha detto:

“Morten Lehn era una personalità eccezionale in molti modi. La sua esperienza e comprensione del business era incredibile, era dedicato e sapeva sempre cosa fare. Come manager era intelligente, forte, affidabile e potevi fidarti di lui al 1.000%. Si preoccupava delle persone, ci sosteneva a prescindere. Morten aveva un incredibile senso dell’umorismo e ho adorato le serate e le lunghe notti insieme a lui e al team ascoltando le sue storie. Ha lasciato un segno nella vita di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Ho avuto il privilegio di lavorare con Morten e lo consideravo il mio mentore. Speravo di imparare un milione di cose in più da lui sul business, sull’essere un manager e sull’essere la migliore versione di me stesso. I miei pensieri sono con la sua famiglia e la sua amata”.

Il ricordo di Morten Lehn

Morten Lehn lascia un ricordo indelebile in molte persone non solo in Kaspersky, colleghi e concorrenti ne hanno sempre rispettato la preparazione, il fair play e la dedizione al suo lavoro.

Anche la Redazione di Digitalic ne conserva un bellissimo ricordo, aveva partecipato con noi alla Fiera Sicurezza, ne corner Kaspersky allestito presso il nostro stand e anche in quell’occasione aveva dimostrato la sua competenza, gentilezza e predisposizione verso gli altri.

I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai suoi amici più cari.

Scomparso Morten Lehn di Karspesky, era stato Managing Director per l’Italia - Ultima modifica: da