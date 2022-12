Shape your Vision Meet your Future, l’evento del Gruppo E su futuro dell’IT, transizione digitale e sostenibilità

Tecnologia, sostenibilità, sport e soprattutto visioni del futuro nell’evento di Firenze e non sono mancate le sorprese, ecco cosa è successo

Dicembre si è aperto con un grande evento: lo Shape your Vision – Meet your Future, al Tuscany Hall di Firenze, dove Gruppo E ha messo insieme professionisti dell’information technology, esperti di sostenibilità, istituzioni, sportivi e giornalisti, per parlare del futuro che ci aspetta. La soglia immaginata è quella del 2030, tutti gli interlocutori hanno l’obiettivo di dare la loro visione di come saranno il mondo e il loro contesto proprio in quell’anno.

Shape your Vision Meet your Future

Anche quest’anno il Gruppo E ha organizzato un grande evento di vision che rendesse possibile l’incontro di tutte le realtà che intorno al gruppo gravitano, con l’intento di affrontare temi legati all’IT, ma non solo, un focus speciale è stato infatti dedicato alla sostenibilità, alla cultura e al mondo dello sport con cui il Gruppo E da anni si lega e si identifica.

La platea dell’evento è composta da CIO, IT manager, CISO o security manager, CSR o sustainability manager e c-level per la transizione digitale, oltre che di appassionati del mondo IT e di quello della sostenibilità.

L’allestimento invita a riflettere sul futuro, un’intera sezione del Tuscany Hall, battezzata “Area Futuro” in occasione dello Shape your Vision, è dedicata alla sostenibilità e alla resa visiva di come i giovani di oggi si immaginano il loro mondo nel 2030. L’organizzazione degli spazi è già un invito alle aziende a riflettere su come dovranno e devono porsi in ottica di rinnovamento e cambiamento nei confronti del futuro.

Ognuno dei partner dell’evento ha un proprio spazio dedicato tra l’Area Futuro (quella dedicata alla sostenibilità) e la work area, dove chiunque può sedersi col proprio pc e lavorare anche durante l’evento. Anche i partner che non salgono sul palco, come Dynatrace, Veeam e Forcepoint, hanno occasione di incontrare il pubblico dello Shape your Vision.

Tutti seduti alle 9.30 per l’inizio del laser show che inaugura la mattinata nel più coinvolgente dei modi e sull’ultima nota, una voce familiare dalla regia raggiunge i presenti e dà inizio allo spettacolo, si tratta di Stefano Borghi, il giornalista sportivo e cronista di Dazn che lancia lo Shape your Vision e lascia subito spazio all’ingresso di Veronica Maffei, per poi rientrare successivamente di persona sul palco.

Veronica Maffei, presentatrice dell’evento ormai al secondo anno di conduzione, introduce la giornata con una panoramica dei partner tecnologici di punta del gruppo che saliranno a parlare sul palco, saluta il media partner dell’evento: Lady Radio, radio fiorentina e annuncia che quest’anno lo Shape your Vision è patrocinato dal Comune di Firenze.

Stefano Zingoni: il futuro fra tre anni

Sale sul palco Stefano Zingoni, Innovation e Marketing Director del Gruppo E, e chiede al pubblico: “Voi pensate mai: Come sarà la mia azienda tra tre anni? Tra cinque anni? Come sarà nel 2030?”. Ed è così che il tema dell’evento prende forma: il futuro. Come dice il titolo stesso della mattinata, sarà di questo che si parlerà. Di come tutti coloro che sono presenti tra il pubblico e in particolare sul palco, immaginano il loro futuro o quello delle proprie aziende, della società.Come si lavorerà, come ci si interfaccerà, in che modo azioni legate alla sostenibilità avranno trasformato i contesti in cui viviamo.

Zingoni affronta temi legati a tecnologia, talent shortage, intelligenza artificiale e sostenibilità, elementi imprescindibili nella pianificazione del futuro delle aziende.

Aggiorna il pubblico sulla crescita del Gruppo E e su tutte le iniziative speciali portate avanti nell’ultimo anno. Si parla di progetti con le istituzioni locali, con gli istituti di formazione, con le Università di Firenze e Siena, insieme alle quali sono in corso attività per la valorizzazione dei giovani talenti.

Il primo – non annunciato – ospite si rivela essere il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si presta a un divertente sketch-video in cui Stefano Zingoni lo raggiunge istantaneamente a Palazzo Vecchio, sede del comune, e lo intervista sui temi di riferimento dello Shape your Vision, interrogandolo su come la sua amministrazione stia lavorando per il futuro della città.

A questo punto si entra nel tema delle tecnologia: tutti gli sponsor dell’evento hanno il compito di salire sul palco a raccontare la loro vision, sempre in riferimento all’anno 2030. Prendono la parola per primi i player di riferimento mondiale per il data management: NetApp con Roberto Patano, Sr Manager Systems Engineering, VMware con Rodolfo Rotondo, Business Solution Strategist Director e Commvault con Vincenzo Costantino, Sr Director Sales Engineering, EMEA Western and Israel. Raccontano le loro prospettive e quello che si aspettano nei prossimi anni a livello di evoluzione delle infrastrutture IT.

La visione comune è quella che prevede un modello a netta prevalenza del cloud ibrido e del multicloud, in un mondo in cui i dati saranno sempre di più e sempre più diffusi. L’ecosistema IT, fatto di persone e tecnologie, focalizzerà l’attenzione su semplificazione, sovranità e autonomia digitale e, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sarà guidato da intelligenza artificiale e machine learning.

Parentesi off-topic, prende il palco Stefano Borghi a circa un’ora dalla sua introduzione e questa volta parla del mondo del giornalismo sportivo nel rapporto con la tecnologia, anch’esso in rapido e costante cambiamento, dalla presenza del VAR nelle partite ai nuovi canali di approfondimento giornalistico sulle piattaforme digitali, agli investimenti dei club sul metaverso.

Il meglio della tecnologia

È il momento di dare la parola alle aziende di riferimento per la cyber security, in questo caso a parlare sono Cyberoo con Veronica Leonardi, CMO and Executive Board Member, SentinelOne con Paolo Cecchi, Sales Director, Palo Alto Networks con Michele Di Dedda, Systems Engineer ed ESET con Samuele Zaniboni, Senior Manager of Presales and Tech Engineer. Come da programma immaginano il futuro della cyber security a partire dalla vision delle proprie realtà. Qui il focus centrale è la crescente importanza dei servizi gestiti, visto che quello della cyber security è uno dei settori a più rapida evoluzione del comparto IT, quindi anche uno di quelli con i quali è più complicato rimanere al passo e di conseguenza uno dei più critici se si pensa di costruire all’interno le competenze necessarie per gestirlo. Parole chiave: integrazione e automazione per favorire al massimo l’efficacia e la velocità operativa.



Spezza il racconto un annuncio speciale: Paolo Bellino, AD di RCS Sport & Events, proprio dal palco dello Shape your Vision, lancia la notizia che il Gruppo E sarà Information Technology Partner del Giro d’Italia 2023. Sullo stage è comparso il Trofeo senza fine del Giro d’Italia ed è salito, ospite a sorpresa, il campione del ciclismo Gianni Bugno. Zingoni e Bellino anticipano le opportunità che vedranno coinvolti i clienti del Gruppo E durante la Corsa Rosa a maggio 2023.

Gli straordinari scavi di San Casciano

L’ultimo blocco di contenuti è dedicato alla sostenibilità e alla transizione digitale. Apre questo segmento una notizia che ha avuto una risonanza incredibile in tutto il mondo e che rientra a tutti gli effetti nella strategia di sostenibilità del Gruppo E: gli incredibili ritrovamenti degli scavi archeologici di San Casciano dei Bagni che il gruppo ha finanziato tramite Art Bonus. A parlarne insieme a Stefano Zingoni sono Agnese Carletti, Sindaca del comune ed Emanuele Mariotti, direttore di scavo. Ancora una volta il talento ha un posto speciale, infatti allo scavo hanno partecipato giovani archeologi venuti da tutto il mondo.

Sale sul palco Tommaso Fè, Head of Platform di Salesforce per parlare di sostenibilità nell’IT, dove assistiamo a cambiamenti di sensibilità e normativi i quali renderanno ben presto imprescindibile un legame tra gestione dell’information technology e sostenibilità.

L’ecosostenibilità del Gruppo-E

Chiude l’evento Valter Fraccaro, Sustainability Manager del Gruppo E con una riflessione di ampio respiro sul ruolo dell’innovazione nello sviluppo della specie umana: una ricerca continua collettiva, collaborativa e che spesso travalica il limite della generazione che la porta avanti per destinarla alle generazioni successive.

Shape your vision, Shape your future, Shape THEIR future è l’esortazione con cui Fraccaro conclude il suo intervento.

L’evento si chiude così, con l’appuntamento all’anno prossimo e la sfida a ritrovarsi per capire se il futuro sarà davvero quello immaginato quest’anno allo Shape your Vision – Shape your Future.

Il Gruppo E

Il Gruppo E è un insieme di player di information technology che affianca le aziende di tutta Italia nella transizione digitale. Dal 2005 si occupa di progetti IT for business, dalla system integration al cloud, alla cybersecurity. In costante crescita, espande i suoi confini territoriali con l’apertura di sedi a Milano e Bologna oltre che a Pistoia, le quali vanno ad aggiungersi a quelle storiche di Firenze e Siena.

Negli ultimi anni il focus del Gruppo E si amplia e all’IT si affiancano i temi della sostenibilità, della ricerca e formazione di talenti e dello sviluppo di relazioni con il territorio.

