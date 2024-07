Shibuya AXSH: il nuovo simbolo di arte, cucina e tecnologia a Tokyo

Shibuya AXSH a Tokyo è un hub di 23 piani che combina arte, cucina, moda e tecnologia, unendo tradizione e modernità, per un’esperienza urbana innovativa e immersiva.

Shibuya AXSH è un nuovo un simbolo di innovazione, creatività, arte e cucina di Tokyo; inaugurato a l’8 luglio Shibuya AXSH è un palazzo di 23 piani nel cuore del quartiere Shibuya, si tratta di un hub che raccoglie arte, cucina, moda e tecnologia, creando un ambiente dinamico e ispirazionale destinato ad attrarre le persone da ogni angolo del mondo. Nato con l’obiettivo di ridisegnare l’esperienza urbana, Shibuya AXSH combina elementi tradizionali giapponesi con tendenze contemporanee, offrendo un’esperienza immersiva che riflette l’essenza di Tokyo fatta di innovazione e tradizione.

Il nome Shibuya AXSH

L’edificio Shibuya AXSH a Tokyo prende il nome dall’unione delle prime lettere dei quartieri di Aoyama (A) e Shibuya (SH), con una “X” che rappresenta l’incrocio (cross) tra i due. Questa spiegazione è riportata sul sito ufficiale dell’edificio e può essere vista nella grafica presente sulla pagina di presentazione.

Inoltre, per i giapponesi, il nome “AXSH” suona molto simile alla parola che significa “stretta di mano”, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse e associazione positiva al nome dell’edificio. Questo gioco di suoni contribuisce a rendere il nome accattivante e memorabile per i residenti locali.

L’architettura: un mix di tradizione e modernità

La struttura di Shibuya AXSH è un capolavoro architettonico. Progettato da alcuni dei migliori architetti del mondo, l’edificio si distingue per il suo design futuristico e l’uso innovativo dei materiali. Grandi pareti di vetro permettono alla luce naturale di filtrare all’interno, creando un’atmosfera aperta e accogliente. Allo stesso tempo, elementi tradizionali come il legno e la pietra sono sapientemente integrati, richiamando l’architettura giapponese classica.

Tecnologia e innovazione allo Shibuya AXSH

In un’era dominata dalla tecnologia, Shibuya AXSH non poteva non abbracciare l’innovazione. Le installazioni tecnologiche presenti nel complesso sono tra le più avanzate al mondo. Dai simulatori di realtà virtuale alle esperienze interattive basate su intelligenza artificiale, Shibuya AXSH offre un assaggio del futuro. Eventi e conferenze su temi tecnologici attirano esperti e appassionati, creando un ambiente di scambio e crescita continua.

Gastronomia: un viaggio sensoriale

Nessuna visita a Shibuya AXSH sarebbe completa senza esplorare la sua offerta gastronomica. I ristoranti e i caffè presenti nel complesso propongono una vasta gamma di piatti che vanno dalla cucina tradizionale giapponese alle più moderne fusioni culinarie. Chef rinomati e talenti emergenti collaborano per creare menù che deliziano e sorprendono i visitatori. Tra i numerosi ristoranti presenti, spicca il ristorante giapponese del celebre grossista di sale di Nihonbashi, Nakai Shoten. Con una storia che risale a secoli fa, Nakai Shoten porta una tradizione di qualità e autenticità che si riflette in ogni piatto. Questo ristorante si distingue per l’uso innovativo e sapiente del sale, ingrediente fondamentale della cucina giapponese, che nelle mani degli chef di Nakai Shoten diventa una vera e propria arte.

Arte a Shibuya AXSH

Shibuya AXSH è un vero e proprio rifugio per gli artisti. Le sue gallerie d’arte ospitano esposizioni temporanee e permanenti di artisti locali e internazionali. Ogni angolo dell’edificio è pensato per stimolare la creatività: dalle installazioni interattive ai murales che adornano le pareti, l’arte è ovunque. I visitatori possono partecipare a workshop, incontri con gli artisti e performance live, rendendo ogni visita un’esperienza unica e coinvolgente.

