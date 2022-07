Superluna del Cervo, quando ci sarà la luna più luminosa dell’anno

Luglio si rivela essere un mese eccezionale per ammirare la luna in tutto il suo splendore.

Nel corso del mese di luglio la Superluna del Cervo sarà il grande evento che appassionerà tutti coloro che amano osservare il cielo e i suoi astri. Proprio in questo mese, infatti, il satellite naturale della Terra regalerà uno spettacolo ancor più unico di quelli che ormai ci ha abituato ad assistere. La data in cui ciò avverrà va sicuramente segnata in calendario, anche per coloro che amano la fotografia e non vogliono farsi scappare la possibilità di ritrarre uno spettacolo davvero imperdibile.

Perché si chiama Superluna del Cervo

Come spesso accade in caso di nomi che vengono riservati alla Luna, la loro origine può derivare da antiche tradizioni e credenze degli indiani d’America (è lo stesso per la Flower Moon di metà maggio). In questo caso, la Superluna del Cervo è chiamata così perché proprio nel mese di luglio, generalmente, spuntano le nuove corna di cervo sulla testa di questi splendidi animali. Ma questo non è il solo nome che è stato dato a questa luna piena di luglio: tra gli altri, è nota come Luna del Fieno (per via del periodo di raccolta) o Luna del Tuono (per via dei primi temporali estivi).

Luna piena del Cervo: quando ci sarà

La data da segnare in calendario è quella del 13 luglio 2022, giorno in cui la luna apparirà più grande e più luminosa rispetto a tutto il resto dell’anno. Il motivo per cui questo fenomeno avverrà è facilmente spiegabile: proprio in quella data la luna si troverà nel perigeo, ossia alla distanza minima con la Terra. Quando la luna è in perigeo ed è collocata al 90% del suo massimo possibile, allora acquista il nome di Superluna. In termini metrici, ciò significa che il 13 luglio, intorno alle 20:37 circa, la luna sarà collocata alla distanza di 357.000 km dalla Terra, che rappresenta appunto la distanza minima dal nostro pianeta.

Per chi ama osservare il cielo, sempre nel corso del mese di luglio, avverrà la congiunzione tra la luna e alcuni pianeti. Nella serata del 15 luglio ci sarà quella con Saturno mente nella notte tra il 19 e il 20 luglio sarà la volta della congiunzione con Giove. Il giorno dopo, il 21 luglio, toccherà invece al pianeta rosso Marte e infine a Venere, il 26 luglio.

Immagine: Pexels

