TD SYNNEX Italy premiata alla Scala dalla Camera di Commercio: 41 anni di eccellenza nel settore IT

TD SYNNEX Italy riceve il Premio Impresa e Lavoro della Camera di Commercio di Milano al Teatro alla Scala. 41 anni di innovazione IT, sostenibilità e persone al centro dell’eccellenza tecnologica lombarda.

TD SYNNEX Italy, leader nel settore della distribuzione IT, è stata insignita del prestigioso “Premio Impresa e Lavoro” della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, un riconoscimento che celebra quattro decenni di innovazione e impegno nel tessuto economico lombardo.

Un premio che celebra la continuità nel cambiamento

Il triubuto, conferito durante una cerimonia d’eccezione al Teatro alla Scala di Milano, premia le aziende che si sono distinte per costanza, professionalità e radicamento territoriale. Quest’anno sono state 110 le imprese premiate tra Milano, Monza Brianza e Lodi, ma TD SYNNEX Italy spicca per la sua capacità di aver saputo evolversi mantenendo salde le proprie radici.

“Questo premio è prima di tutto un riconoscimento alle persone di TD SYNNEX Italy”, ha dichiarato Augusto Soveral, Vice President di TD SYNNEX Italy. “La loro passione, il loro impegno e la loro capacità di affrontare le sfide con coraggio ci hanno permesso di crescere e innovare per oltre quarant’anni.”

La formula vincente: persone al centro dell’innovazione

Quello che emerge dalle parole dei dirigenti TD SYNNEX è una filosofia aziendale che mette le persone al centro della trasformazione digitale. Barbara Biolcati, Senior Finance Director, ha sottolineato come il premio riconosca “la capacità di TD SYNNEX Italy di coniugare il fare impresa con le persone al centro”.

Questa visione si allinea perfettamente con le parole del Presidente della Camera di Commercio Carlo Sangalli, che ha ricordato come “alla base di qualunque innovazione e di qualunque storia imprenditoriale c’è e ci deve essere il valore creativo, generativo dell’uomo e della donna”.

Un settore in continua evoluzione

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo per il settore della distribuzione IT. In un’epoca di accelerazione digitale e trasformazione tecnologica, aziende come TD SYNNEX Italy rappresentano l’anello di congiunzione fondamentale tra innovazione e mercato, tra produttori globali e realtà locali.

La capacità di TD SYNNEX di mantenere una presenza solida sul territorio per 41 anni, attraversando rivoluzioni tecnologiche epocali – dall’avvento del personal computer all’era del cloud, dall’Internet delle cose all’intelligenza artificiale – testimonia una strategia vincente basata su adattabilità e visione a lungo termine.

Sostenibilità e responsabilità sociale

Il “Premio Impresa e Lavoro” non celebra solo la longevità aziendale, ma anche l’impatto positivo sul territorio e sulle comunità. TD SYNNEX Italy ha dimostrato di saper generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale, principi sempre più centrali nell’agenda delle aziende tecnologiche.

L’attenzione alla sostenibilità e al benessere delle persone rappresenta oggi un asset competitivo fondamentale, soprattutto in un settore come quello IT che ha il potere di influenzare profondamente i modelli di business e di vita.

Lo sguardo al futuro

“Guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione, pronti a continuare a generare valore per i nostri partner, i nostri clienti e le comunità in cui operiamo”, ha concluso Soveral. Parole che risuonano particolarmente significative in vista di Milano Cortina 2026, evento che il Presidente Sangalli ha citato come simbolo della capacità di “osare, avere coraggio, sfidare i propri limiti con tenacia”.

Per TD SYNNEX Italy, questo riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo per continuare ad accompagnare imprese, partner e comunità nello sviluppo digitale ed economico, con radici solide nel territorio e lo sguardo proiettato verso le sfide future dell’innovazione tecnologica.

Un esempio virtuoso di come il settore IT italiano sappia coniugare tradizione imprenditoriale e innovazione, creando valore duraturo per tutto l’ecosistema digitale nazionale.