Tech Data diventa TD SYNNEX il suo stemma sarà un Nautilus

Lo storico distributore Tech Data diventa TD Synnex, cambia il logo e punta su innovazione e sostenibilità.

Tech Data è diventata ufficialmenteTD SYNNEX, nuovo nome e nuovo brand in Europa e nell’area America Latina e Caraibi (LAC). In Italia abbiamo potuto vedere anche un’anticipazione del logo che i dipendenti si sono “tatuati” il giorno del passaggio ufficiale al nuovo nome.

TD Synnex il logo è un Nautilus

Il logo rappresenta un Nautilus stilizzato, che sembra quasi lo stemma di una squadra, di una casata. Il Nautilis, è un genere di molluschi cefalopodi tetrabranchiati,

Fin dai tempi antichi la Conchiglia Nautilus è stata utilizzata come simbolo di molte cose nella creazione e della bellezza della natura, dato che la sua forma rappresenta il numero della sezione aurea. Spesso la sezione aurea è conosciuta anche come PHI – 1,6180339… Il PHI è un numero senza una soluzione aritmetica. Le cifre continuano all’infinito senza mai ripetersi. Un immagine molto evocativa. Il Nautilus è anche una rappresentazione della serie di Fibonacci.

L’annuncio della nuova società nasce dalla fusione tra Tech Data e SYNNEX Corporation del 2021, che ha dato vita a un distributore ICT con una posizione privilegiata in grado di servire partner e fornitori in oltre 100 paesi con un portafoglio completo di prodotti, soluzioni e servizi.

“Il lancio del marchio TD SYNNEX in Europa e LAC è un momento speciale di celebrazione”, ha dichiarato Rich Hume, CEO di TD SYNNEX. “In questa nuova fase raddoppieremo il nostro impegno a offrire un valore maggiore ai partner dell’ecosistema attraverso il nostro portafoglio tecnologico end-to-end e le nostre offerte di servizi completi, il tutto sostenuto dalla passione, dall’impegno e dalla profonda conoscenza dei nostri oltre 22.000 collaboratori in tutto il mondo”. “Così come svolgiamo un ruolo fondamentale nella trasformazione del panorama tecnologico, noi di TD SYNNEX ci sentiamo ugualmente responsabili di avere un impatto positivo sul pianeta,” ha aggiunto Hume. “La nostra attenzione nei confronti della responsabilità sociale d’impresa riflette il nostro impegno a rendere il mondo un luogo migliore, oggi e in futuro.”

Chi è TD SYNNEX

TD SYNNEX è uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT, un’azienda aiuta più di 150.000 clienti in oltre 100 paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici, conseguire i risultati aziendali e sbloccare nuove opportunità di crescita. Con sede a Clearwater, Florida, e Fremont, California, TD SYNNEX può contare su 22.000 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico. Il portafoglio edge-to-cloud è ancorato ad alcuni dei segmenti tecnologici di maggiore crescita, tra cui cloud, sicurezza informatica, big data/analisi dei dati, IoT, mobilità e everything-as-a-service (XaaS).

