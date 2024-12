WALLET IT: come funzionano i documenti digitali con valore legale

WALLET IT, integrato nell’app IO, trasforma lo smartphone in un portafoglio di documenti digitali. Permette di caricare e utilizzare documenti come patente e tessera sanitaria con pieno valore legale, semplificando la vita dei cittadini.

Wallet IT: i documenti digitali con pieno valore legale arrivano in Italia, sull’app IO. Immaginate di poter lasciare a casa il portafoglio gonfio di tessere e documenti, portando con voi solo lo smartphone. Questo scenario, un tempo futuristico, sta per diventare realtà grazie a WALLET IT, la nuova funzionalità dell’app IO lanciata dal Governo Italiano.

Cos’è WALLET IT

WALLET IT trasforma lo smartphone in un portafoglio digitale sicuro e sempre accessibile. Integrata nell’app IO, già punto di riferimento per i servizi pubblici digitali, questa nuova funzione permette di:

• Caricare e consultare documenti come patente, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità

• Utilizzare i documenti digitali con lo stesso valore legale di quelli fisici

• Accedere ai propri dati in modo sicuro tramite SPID o CIE

I documenti digitali di Wallet IT

• La patente di guida, per gestire senza stress controlli o scadenze;

• La tessera sanitaria, indispensabile per accedere ai servizi medici;

• La Carta Europea della Disabilità, fondamentale per chi usufruisce di agevolazioni specifiche.

Come funziona Wallet IT

Ma come funziona? È semplice: dopo aver scaricato o aggiornato l’app IO, potrete attivare la funzione “Documenti su IO” autenticandovi con SPID o CIE. Questo passaggio è fondamentale, perché garantisce che solo voi possiate accedere ai vostri documenti, assicurando un livello di sicurezza paragonabile, se non superiore, a quello dei documenti fisici. Poi con pochi clic sull’app si autorizza IO a conservare la copia digitale dei propri documenti valida per ogni fine legale. Al momento manca la carta di identità che potrebbe essere implementata a breve, visto il successo dell’applicazione.

Calendario di implementazione

Il Governo ha pianificato un rollout progressivo per garantire una transizione fluida:

1. 23 ottobre 2023: Primi 50.000 cittadini

2. 6 novembre 2023: Estensione a 250.000 utenti

3. 20 novembre 2023: Ampliamento a 1 milione di utenti

4. 4 dicembre 2023: Wallet IT è disponibile per tutti gli utenti dell’app IO

Wallet IT, i Vantaggi Vantaggi per i Cittadini

I vantaggi per noi cittadini sono tanti: pensate alla comodità di avere sempre con voi tutti i documenti importanti, senza il rischio di dimenticarli o perderli. La sicurezza è un altro aspetto fondamentale: l’autenticazione tramite SPID o CIE offre una protezione avanzata contro i furti d’identità. Inoltre, l’efficienza burocratica ne beneficerà (si spera), con verifiche più rapide e meno rischi di smarrimento dei documenti.

Ma WALLET IT non è solo un contenitore di documenti. È un primo passo verso il futuro, che apre la strada a nuove possibilità come l’identificazione digitale per servizi online e l’integrazione con sistemi di pagamento elettronico. In futuro, potremmo vedere l’inclusione di altri documenti come il passaporto o la carta d’identità, rendendo WALLET IT un vero e proprio hub digitale per la nostra identità. Ed è anche Eco-Friendly, permette di ridurre l’uso della plastica per i documenti

Wallet IT, i rischi

Naturalmente, come con ogni grande innovazione, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente. Assicuratevi di avere uno smartphone compatibile e una connessione internet stabile. Mantenete l’app IO sempre aggiornata per beneficiare delle ultime funzionalità e patch di sicurezza. E, almeno inizialmente, è consigliabile mantenere una copia fisica dei vostri documenti per ogni evenienza.

Wallet IT rappresenta un primo passo significativo verso la digitalizzazione completa della Pubblica Amministrazione italiana. È un’opportunità per semplificare la nostra vita quotidiana e abbracciare un futuro più smart. Un piccolo passo per il cittadino, un grande passo per la Pubblica Amministrazione.