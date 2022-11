Zyxel: essere protagonisti della trasformazione del Paese attraverso il PNRR

Si tratta della più grande opportunità di digitalizzazione dell’Italia, l’occasione per colmare quel divario tecnologico che ci vede spesso in fondo alle classifiche dell’innovazione. Servono progetti verticali, conoscenza del territorio e partnership che sono i valori fondanti, da sempre, dell’azione di Zyxel in Italia

Zyxel conta una lunga serie di successi che raccontano come l’azienda sia stata in grado, in questi anni, di cogliere le tendenze più importanti per il mondo della tecnologia e delle imprese. A cominciare dal settore alberghiero e Horeca, Zyxel ha rivoluzionato l’infrastruttura Wi-Fi delle imprese ricettive con un approccio che da una parte ha dato ai clienti degli alberghi un servizio di qualità, ai gestori degli Hotel una opportunità in più da offrire e ai rivenditori ICT molti progetti da realizzare. Lo stesso ha fatto nel settore education portando la connettività di qualità nelle scuole italiane migliorando la didattica per gli studenti, garantendo agli istituti affidabilità e sicurezza e portando al canale un nuovo settore di attività.

“Oggi l’Italia, dopo un periodo di grandi sofferenze e restrizioni, – ha dichiarato Valerio Rosano, Regional Director Italy & Iberia di Zyxel Networks– ha la grande opportunità di colmare quel divario tecnologico che pone il nostro paese spesso in fondo alle classifiche della trasformazione digitale. La parte più significativa dei fondi stanziati dalla Comunità europea con il Next Generation EU è destinata all’Italia e il PNRR, lo strumento individuato dal nostro paese per decidere come investire quei fondi, è in maggior parte dedicato alla tecnologia e al green. Questo significa che la nazione, il settore ICT e le aziende hanno di fronte a sé un’opportunità unica di crescita e trasformazione digitale. Zyxel, come sempre, sarà al loro fianco per trasformare questa occasione in sviluppo reale”.

Il valore del PNRR

Il PNRR ha un valore di 191,5 miliardi di euro, il 21,05% ovvero 40,29 miliardi di euro sono assegnati alla Missione 1 cioè Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Turismo. Questo punto del Piano nazionale di ripresa e resilienza comprende banda larga e connessioni ultraveloci, incentivi per la transizione digitale del settore privato, rilancio di turismo e cultura con un approccio digitale e sostenibile, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Tecnologie satellitari ed economia spaziale. 13,38 miliardi di euro sono dedicati alla transizione 4.0 per promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l’investimento in beni immateriali.

“Per la banda larga il PNRR stanzia 6,71 miliardi su diversi progetti, tra cui le Scuole connesse, le piccole isole connesse, la connessione dei servizi di Health care. Al settore della sanità arriveranno altri 4 miliardi di euro per la digitalizzazione di 280 strutture sanitarie. La scuola rimane un punto focale del piano con 2,1 miliardi investiti per la Scuola 4.0, ovvero per la creazione di aule innovative e nuovi laboratori. Per la formazione di esperti in tecnologia è prevista una maggiore diffusione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e a questo scopo sono stati previsti 1,5 miliardi di euro.

“Il ruolo di Zyxel, in questo scenario, è quello di favorire lo sviluppo di queste enormi opportunità – ha spiegato Valerio Rosano – puntando sui tre elementi che da sempre caratterizzano la nostra azione in Italia ovvero la capacità di creare progetti verticali solidi e innovativi (come abbiamo fatto per Horeca ed Education), il forte radicamento sul territorio attraverso i nostri rivenditori che conoscono le esigenze delle singole realtà locali, la capacità di creare partnership di valore. Concretamente siamo in grado di creare progetti dedicati per le aziende e soggetti pubblici, seguire tutto il processo dal design della soluzione fino alla sua implementazione. Ci aspettano quattro anni importanti in cui per la prima volta c’è tutta la disponibilità economica per realizzare una profonda trasformazione digitale del Paese, quattro anni che possono cambiare radicalmente l’organizzazione del lavoro e dell’economia in Italia e Zyxel ha tutti gli strumenti per supportare, accompagnare, favorire i partner e le aziende in questo che sarà il processo di digitalizzazione più grande di sempre. Abbiamo le competenze, abbiamo le tecnologie e abbiamo l’esperienza per sostenere le istituzioni, le imprese e i rivenditori che vogliono essere protagonisti di questo cambiamento”.

