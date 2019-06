Accenture presenta Technology Vision 2019: 5 trend tecnologici per i prossimi 3 anni

Accenture presenta la Technology Vision 2019: 5 trend tecnologici per i prossimi 3 anni che caratterizzeranno il “post-digitale”. Priorità a fiducia, responsabilità, privacy e sicurezza.

L’ era post-digitale è arrivata e, secondo gli esperti di Accenture, nei prossimi 3 anni il successo delle aziende si baserà sulla capacità di padroneggiare nuove tecnologie e di intercettare nuovi trend in grado di offrire realtà ed esperienze personalizzate a clienti, dipendenti e partner. Questa visione del futuro è racchiusa all’interno dell’Accenture Technology Vision 2019, il report annuale dell’azienda guidata in Italia da Fabio Benasso che individua i principali trend tecnologici che ridefiniranno il business nell’arco dei prossimi anni. Proprio Benasso, durante un recente evento, ha dichiarato: “Ci troviamo ora a un punto di svolta: le nuove tecnologie permettono di comprendere i propri clienti in maniera più approfondita, di utilizzare più canali per raggiungerli, di espandere gli ecosistemi con nuovi partner. In questo contesto, valori come fiducia, responsabilità e sicurezza diventano fattori critici di successo. Le aziende devono sì concentrarsi sull’adozione di nuove tecnologie, ma operando in modo etico e responsabile, con una particolare attenzione alla forza lavoro che va preparata al cambiamento”.

Tuttavia, il digitale non è più un elemento distintivo, bensì il punto di ingresso per entrare in gioco. Quasi quattro su cinque (79%) degli oltre 6.600 manager di business e IT intervistati da Accenture in tutto il mondo per redigere il report ritengono, infatti, che le tecnologie digitali, in particolare social, mobile, analytics e cloud, non siano più confinate in silos, ma abbiano superato il loro perimetro iniziale per diventare parte integrante del cuore tecnologico delle aziende. Secondo Valerio Romano, Intelligent Cloud & Infrastructure Lead di Accenture, “le aziende devono soddisfare aspettative completamente nuove, creando servizi innovativi e rispondendo ad una crescente richiesta di iper-personalizzazione e di disponibilità on-demand. In futuro – continua Romano – avranno successo le aziende che sapranno soddisfare questi bisogni in modo corretto e nel momento giusto. Ma quali saranno le tendenze tecnologiche di cui le aziende dovranno tener conto? La Technology Vision identifica cinque trend tecnologici che contribuiranno all’evoluzione dello scenario competitivo:

DARQ Power. Le tecnologie di distributed ledger, intelligenza artificiale, realtà estesa e quantum computing (distributed ledgers, artificial intelligence, extended reality and quantum computing, DARQ) sono catalizzatori per il cambiamento che offrono nuove straordinarie possibilità e consentono alle aziende di reinventare interi settori.

Get to Know Me. Le interazioni mediate dalla tecnologia stanno generando un'identità tecnologica in espansione per ogni consumatore. Questa base "viva" di conoscenza sarà fondamentale per comprendere la prossima generazione di consumatori e per offrire relazioni ricche, individualizzate e basate sull'esperienza.

Human+ Worker: trasformare l'ambiente di lavoro e valorizzare le persone. Con l'utilizzo della tecnologia i lavoratori stanno acquisendo nuove competenze ed esperienze, ampliando le loro capacità. A man a mano che la forza lavoro diventa "human+", le aziende dell'era post-digitale devono abilitare e sostenere nuove modalità di lavoro.

Secure Us to Secure Me. Le attività di business dipendono sempre di più dagli ecosistemi in cui le imprese operano. La crescente interconnessione fra molteplici soggetti aumenta però l'esposizione delle organizzazioni ai rischi. Le aziende devono riconoscere alla sicurezza un ruolo fondamentale nel momento in cui instaurano collaborazioni per fornire i migliori prodotti, servizi ed esperienze.

My Markets of Me. La tecnologia sta creando un mondo di esperienze fortemente personalizzate e disponibili on demand, dove ogni singolo momento rappresenta un'opportunità, un mercato momentaneo. Le aziende devono reinventare la loro struttura organizzativa per individuare e cogliere queste opportunità.

Secondo il report, per le aziende dell’era post-digitale l’innovazione consiste nel capire come plasmare il mondo intorno alle persone e scegliere il momento giusto per offrire prodotti e servizi. Le organizzazioni stanno muovendo i primi passi in un contesto che si adatta a ogni circostanza, dove i prodotti, i servizi e persino l’ambiente circostante sono personalizzati e dove le aziende si rivolgono all’individuo in molteplici momenti della sua vita e del suo lavoro, plasmando la sua realtà.

Anche per affrontare questa fase di transizione, Accenture ha messo sul tavolo un importante piano assunzioni nell’anno in corso che coinvolge molte aree tra cui, ad esempio, l’Intelligent Cloud & Infrastructure con circa 350 posizioni per neolaureati e professionisti già affermati.

