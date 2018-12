Acousonde (si pronuncia ACK-ooo-sawnd) è un registratore in miniatura di ultrasuoni. È stato creato per essere utilizzato sott’acqua e ascoltare suoni provenienti dall’acustica sottomarina.

Gli animali marini hanno da sempre affascinato l’uomo. Nel corso degli anni, le indagini sul comportamento di pesci e mammiferi acquatici ha visto un maggiore utilizzo di nuove tecnologie di telemetria. Attraverso l’applicazione di dispositivi elettronici sugli animali, è possibile trasmettere dati a distanza o per stoccare informazioni da collezionare e studiare.

Come funziona il registratore Acousonde

Il dispositivo Acousonde incorpora un idrofono, sensori che misurano la profondità e l’orientamento, un registratore digitale, spazio storage per i dati acquisiti, un’unità per contenere la batteria. Prodotto negli Stati Uniti, può essere utilizzato per lo studio comportamentale di delfini, foche, tartarughe, balene, squali… In questo caso i dati non vengono inviati a distanza. È necessario rientrare in possesso del dispositivo per analizzarne i dati contenuti. I monitoraggi generalmente durano 18-24 ore. Le registrazioni si rivelano utili per conoscere meglio il comportamento degli animali e anche per monitorare gli esemplari rinvenuti in condizioni di difficoltà quali ferite, traumi, disorientamento.