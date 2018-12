Wing, la startup di drone delivery di proprietà di Alphabet, ha annunciato che lancerà un servizio di prova in Finlandia il prossimo anno per le consegne con drone.

A partire dalla primavera del 2019, l’azienda offrirà consegne in 10 minuti di articoli di peso pari o inferiore a 1,5 kg su distanze fino a 10 km nella capitale della nazione, Helsinki. Le consegne saranno disponibili gratuitamente come parte della sperimentazione, anche se l’azienda intende far pagare il servizio in caso di effettivo lancio di un servizio commerciale completo.

Consegne con drone di Wing anche in Australia

Mentre la sperimentazione dell’azienda in Australia ha già visto consegnare migliaia di articoli tra cui burritos, hardware e medicine, Wing non ha ancora deciso cosa intende impacchettare nei suoi droni finlandesi. Al contrario, attualmente sta accettando suggerimenti su ciò che dovrebbe fornire, tramite il sito web. I potenziali articoli includono una serie di opzioni di cibo, antidolorifici e elementi essenziali di emergenza come pannolini.

Le caratteristiche dei droni per consegna di Wing

Oltre a offrire consegne più veloci a prezzi più convenienti sia per le aziende che per i clienti, Wing afferma che i suoi droni alimentati a batteria presentano un vantaggio ambientale, rispetto alle alternative via terra. L’azienda rileva che il 12 percento delle emissioni di gas serra in Finlandia derivano dal trasporto su strada e che le sue consegne hanno un’impronta di carbonio che è 22 volte inferiore rispetto alle alternative tradizionali.

La concorrenza di Amazon nelle conegne con droni

La più grande rivale in termini di droni, Amazon, ha testato le consegne con droni per il progetto “Prime Air” nel Regno Unito dal 2016, tuttavia, né Amazon né Wing hanno ancora condotto test su larga scala negli Stati Uniti, in parte a causa delle norme più severe del settore aeronautico. Un tentativo da parte di Wing di consegnare prodotti Starbucks negli Stati Uniti è stato liquidato dopo un paio di mesi, mentre Amazon non ha fatto ancora grandi nuovi passi in merito.