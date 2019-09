Amazon prepara un evento il 25 settembre: nuovi device in arrivo?

Annunciato un nuovo evento previsto per il 25 settembre dedicato all’hardware: presto potremmo essere invasi da una nuova ondata di dispositivi Amazon.

Amazon non si accontenta e non si ferma mai: sempre più operativa, di recente ha mandato gli inviti ufficiali per una conferenza stampa fissata per mercoledì 25 settembre.

Nessuna informazione interessante sembra essere al momento trapelata al riguardo, ma in rete sono già partite le scommesse su quali potrebbero essere le novità in serbo da parte del gigante di Seattle.

Il colosso di Bezos solo lo scorso anno ci ha regalato un autunno tecnologico davvero interessante, con l’annuncio di nuovi device come Echo Auto ed Echo Input, ma anche il DVR per la TV Fire TV Recast o altri dispositivi smart per la casa, destinati all’uso combinato con la famosa assistente digitale Alexa.

Ma l’anno scorso sono stati interessati da piacevoli update anche l’amato Echo Dot, Echo Plus ed Echo Show.

Cosa potrebbe presentare Amazon

Per il momento gli indizi scarseggiano davvero, e il famoso brand potrebbe stupirci con novità inaspettate, ma qualcuno inizia già a fare le dovute valutazioni.

Se per quanto riguarda la linea Fire TV c’è appena stato un aggiornamento con l’introduzione di Fire TV Cube, mentre la classica stick è stata arricchita di un telecomando rinnovato con Alexa inclusa, una nuova gamma di tablet Fire potrebbe essere tra i protagonisti dell’evento del 25 settembre.

O ancora, potrebbe essere introdotto un refresh dei dispositivi Echo, soprattutto per quel che riguarda le capacità audio degli smart speaker della casa di Seattle. Probabile anche la presentazione di un nuovo Echo nella sua versione standard, che non ha ancora beneficiato di recenti revisioni, a differenza di Dot e Plus.

Ma Amazon potrebbe anche incuriosire i consumatori con nuovi dispositivi per la smart home, animati dall’immancabile assistente intelligente Alexa.

Nonostante l’attenzione sia puntata soprattutto alla presentazione di nuovo hardware, c’è da dire che l’invito faceva riferimento a novità dal “team Amazon Devices and Services”: che Amazon stia preparando qualche altro servizio tutto nuovo e celato dal mistero?

L’appuntamento è tra dieci giorni, quando finalmente potremo scoprire in via ufficiale cosa vorrà proporci Amazon per lo shopping natalizio.

