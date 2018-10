Il noto marchio leader nel settore degli e-commerce annuncia l’arrivo imminente dei suoi altoparlanti intelligenti anche in Italia: Amazon Echo è tra noi.

Lo smart speaker di Amazon è finalmente disponibile anche per il nostro paese: lanciato nel 2014 negli Stati Uniti, Echo è stato sin da subito un successo nelle vendite.

Il primo del suo genere negli USA, Amazon Echo ha saputo conquistare una fetta di mercato sempre maggiore: un po’ ce lo aspettavamo, era la scelta naturale dal momento che il mercato degli smart speaker è stato spianato da Google, che ha lanciato il suo Google Home con la voce di Assistant la scorsa primavera.

Di sicuro, però, Amazon Echo è in grado di riservare grosse e piacevoli sorprese, soprattutto per gli amanti della musica.

Amazon Echo: la famiglia al completo in arrivo in Italia

Echo è un altoparlante che dà vita ad Alexa, il famoso assistente vocale di Amazon, che si è evoluto attraverso varie versioni ed è giunto a noi costruito appositamente su misura della nostra lingua e della nostra cultura.

I dispositivi in arrivo nel Belpaese sono:

Echo Dot;

Echo;

Echo Plus;

Echo Spot;

Echo Sub.

Tutti sono capaci delle funzionalità smart che abbiamo imparato ad amare grazie a Google Assistant, come:

La sveglia; Le previsioni meteo: La riproduzione di musica; Ricerca di informazioni su internet; Controllo degli elettrodomestici intelligenti di casa.

Tutti gli Amazon Echo sono pensati per essere utilizzati attraverso i comandi vocali, quindi Alexa sarà in grado di soddisfare le esigenze di ogni membro della famiglia anche se questi si trova dall’altra parte della stanza rispetto al dispositivo.

Più che per qualità software, gli speaker di Amazon si distinguono per capacità hardware: Echo Dot è il più piccolo ed economico della famiglia, un dispositivo entry-level per chi non è ancora del tutto convinto di far entrare un assistente vocale nella propria casa, nelle vesti di un altoparlante sempre in ascolto.

Dotato di audio Dolby e speaker più potenti è il longilineo modello Echo, mentre un gradino più su troviamo la chicca del modello Spot. Echo Spot è diverso dai suoi fratelli, dal momento che è l’unico ad essere dotato di un piccolo schermo, attraverso il quale è possibile riprodurre brevi video, oppure effettuare o ricevere videochiamate da utenti che usano l’app dedicata.

Infine, Echo Plus è il top della gamma di Amazon, anch’esso dotato di tecnologia audio Dolby per un suono ancora più avvolgente durante la riproduzione musicale.

A questa famiglia si aggiunge Echo Sub, vale a dire un subwoofer pensato per essere abbinato agli Amazon Echo che, in combinazione con un paio di Echo standard, ha la pretesa di voler assomigliare ad un impianto Hi-Fi.

I dispositivi della gamma Echo sono già disponibili al preordine con promo lancio, mentre la consegna è prevista a partire dal prossimo 30 ottobre.