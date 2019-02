Android Enterprise Recommended: come funziona e le novità

Android Enterprise Recommended di Google si amplia e include i Managed Service Providers e le aziende che al loro interno prevedono MSP business unit, che forniscono, gestiscono e supportano milioni di dispositivi in tutto il mondo per conto dei propri clienti.

Android Enterprise Recommended di Google si amplia e include i Managed Service Providers e le aziende che al loro interno prevedono MSP business unit, che forniscono, gestiscono e supportano milioni di dispositivi in tutto il mondo per conto dei propri clienti.

L’annuncio di questo ampliamento arriva appena un mese dopo il lancio del programma Android Enterprise Recommended per EMM e un anno da quando il programma è stato presentato per la prima volta nel 2018.

Android Enterprise Recommended: l’obiettivo

Fin dall’inizio, l’obiettivo dichiarato di Android è stato quello di semplificare la ricerca di dispositivi aziendali per le imprese e di servizi che sono già stati approvati da Google, per soddisfare le specifiche richieste da parte delle aziende. Questo approccio è stato utilizzato dapprima per i dispositivi aziendali, in seguito per dispositivi resistenti e più recentemente è stato applicato anche ai servizi, con il lancio lo scorso mese di Android Enterprise Recommended per Enterprise Mobility Management (EMM). A ogni passo, il programma mira quindi a offrire ai clienti sempre maggiore sicurezza nell’uso di Android assicurando che la loro implementazione sia il più aggiornata possibile.

Android Enterprise Recommended: come funziona

Nell’ambito del programma, i partner convalidati vengono formati e verranno condivise con loro le più recenti best practice Google, con l’obiettivo di rendere più semplici le implementazioni per i clienti e di estenderle anche lato mobile, ottenendo il massimo dal loro investimento Android.

Da parte loro, Gli Android Enterprise Recommended MSP garantiscono:

Competenze tecniche e assistenza con personale dedicato formato da Google per implementare e supportare Android

con personale dedicato formato da Google per implementare e supportare Android Esperienza certificata con i sistemi EMM (Enterprise Mobility Management)

con i sistemi EMM (Enterprise Mobility Management) Una stretta collaborazione con Google grazie a personale dedicato e l’accesso a un escalation desk per i Google Partner attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

grazie a personale dedicato e l’accesso a un escalation desk per i Google Partner attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 L’impegno a rimanere aggiornati sulle ultime novità dei prodotti Android e la frequenza dei corsi previsti annualmente dal programma di validazione.

Android Enterprise Recommended: le opinioni

Ottimi sono stati riscontri da parte dei clienti, che si dichiarano sempre più consapevoli del programma e lo stanno mettendo in pratica. Secondo una ricerca di IDC, infatti, l’82% dei clienti europei Android Enterprise Recommended ha affermato che i propri dispositivi sono più sicuri a livello aziendale rispetto ad altri device.