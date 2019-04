Whatsapp per iPad: Apple potrebbe lanciare l’app a breve

Apple potrebbe a breve rilasciare l’app Whatsapp per iPad con il prossimo importante aggiornamento dell’applicazione.

In arrivo Whatsapp per iPad, molti diranno finalmente. WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo con oltre 1 miliardo di persone che la usa ogni giorno, ma fino ad ora non era disponibile su iPad senza ricorrere all’uso di una soluzione web di WhatsApp. Ciò potrebbe tuttavia cambiare, poiché WhatsApp sta lavorando su un’applicazione iPad ufficiale.

Whatsapp per iPad

Il rapporto proviene dal sito web WABetaInfo, il che significa che dovrebbe essere presa come una voce, dal momento che questo non è un sito web ufficiale di WhatsApp. Il sito ritiene che l’app WhatsApp per iPad avrà in gran parte le stesse funzionalità della versione per iPhone, tuttavia, includerà un’interfaccia ridisegnata ad hoc per iPad. Si suppone inoltre che utilizzerà il display più grande dell’iPad per includere una visualizzazione della chat divisa, che consenta di monitorare più chat contemporaneamente.

Whatsapp per iPad: quando uscirà?

Non si sa esattamente quando la nuova app potrebbe essere rilasciata, ma potrebbe essere il prossimo importante aggiornamento di WhatsApp.

WhatsApp for business

Il 2019 è stato un anno piuttosto impegnativo per WhatsApp finora: all’inizio del mese, WhatsApp Business per iOS è stata lanciata in tutto il mondo. La nuova app, che consente alle aziende di connettersi con i propri clienti in un istante, è l’ultimo servizio offerto dall’azienda a essere rilasciato globalmente.