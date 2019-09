Apple music su web: l’app si potrà usare su tutti i dispositivi da browser

Apple Music è ora accessibile su tutti i dispositivi tramite browser web

Non era poi così scontato poter ascoltare Apple Music su web e nel browser preferito, invece di aver bisogno di un’app iOS o Android o di iTunes per Mac o Windows.

In vista dell’evento “iPhone 11” della prossima settimana , Apple ha rilasciato un lettore Apple Music basato sul web in versione beta su beta.music.apple.com . Come il web player di Spotify, il web player di Apple Music funziona in qualsiasi browser Web su tutte le piattaforme, inclusi macOS, Windows, Chrome OS, iOS e Android.

Il web player funzionerà anche su diversi Mac e telefoni Android. Il web player sembra molto simile alla nuova app Music che sostituisce iTunes sul prossimo macOS Catalina.

Gli abbonati Apple Music avranno accesso all’intera raccolta di musica in streaming del servizio e alle stazioni radio. Il web player sincronizza anche le playlist e include consigli personalizzati nella scheda “For You” proprio come nelle app.

Un lettore Apple Music su web, sebbene parliamo ancora di una versione beta, effettivamente mancava, considerato che Apple Music è stato lanciato nel 2015 ed è cresciuto fino a diventare un formidabile servizio di streaming musicale con oltre 60 milioni di abbonati. Spotify ha oltre 100 milioni di abbonati, ma in termini di catalogo musicale e funzionalità, Apple Music ad oggi ha colmato significativamente il divario.

Apple Music su web sarà molto apprezzato, e farà sì che Apple si espanda nei servizi. Offrire i suoi servizi accessibili su qualsiasi dispositivo li renderà ancora più allettanti e accoglierà utenti ‘non Apple’ a fare un tuffo nel resto dell’ecosistema Apple, che si tratti di dispositivi o servizi.

Nel sito beta mancheranno alcune funzionalità, tra cui l’ammiraglia Beats 1, alcuni dei contenuti video musicali originali di Apple e playlist intelligenti. Ma Apple afferma che continuerà a costruire il sito Web nel tempo. Inoltre, ci si potrà registrare direttamente da Apple Music dal browser. Non sarà però possibile in questa versione della beta.

