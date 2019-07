Apple: nuovi iPad in uscita in autunno

Secondo alcune indiscrezioni ci sono alcuni nuovi iPad in arrivo. Apple potrebbe rompere con la tradizione di rilasciare un iPad entry-level aggiornato in primavera e un iPad Pro o due in autunno

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da MySmartPrice, potrebbero esserci fino a sette nuovi iPad in uscita entro la fine dell’anno, tra cui un tablet entry-level con un design rinnovato.

Apple a quanto pare ha divulgato le informazioni alla Commissione Economica Eurasiatica. Ovviamente, l’azienda non intende far trapelare dettagli, ma per ragioni normative deve esporre i dettagli con la commissione alcuni mesi prima che un prodotto possa essere messo in vendita nei cinque paesi in cui opera: Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan.

Non sorprende che Apple non mostri nessun dettaglio oltre a quelli che deve necessariamente comunicare. All’inizio di questo mese, Apple ha presentato documenti di certificazione per cinque modelli: A2068, A2197, A2198, A2228 ed A2230.

Nelle ultime ore, ci sono state anche altre due certificazioni per modelli A2200 ed A2232.

Come sappiamo che si tratta di iPad?

Ci sono alcune informazioni extra nella registrazione e gli ultimi due modelli presentano la seguente aggiunta: Nome Prodotto Computer Tablet con marchio “Apple” modelli A2200, A2232 (versione del software iPad OS 13).

Quindi siamo abbastanza sicuri che si tratta di iPad.

7 nuovi iPad in uscita: cosa dobbiamo aspettarci?

È probabile che ci saranno aggiornamenti dei due modelli di iPad Pro rilasciati lo scorso ottobre, nelle stesse dimensioni dello schermo di 11 e 12,9 pollici.

Probabilmente ci sono due codici per i modelli da 11 pollici, uno per il Wi-Fi, uno per il Wi-Fi più il cellulare, e altri due per il modello da 12,9 pollici. Poiché la commissione opera su più territori, è possibile che siano necessari numeri di codice diversi per regioni diverse, sebbene non sia chiaro esattamente a cosa serva il quinto codice.

Ci sarà qualcosa di completamente diverso?

Nella primavera del 2018, Apple ha aggiornato il suo iPad entry-level, estendendo la compatibilità con la Pencil con il tablet più economico della gamma, ma non ci sono stati cambiamenti nel design e nessuna compatibilità con la tastiera smart di Apple.

Questo iPad rimane ancora fenomenale, ma è anche vero che il design sta iniziando a sembrare un po’ datato.

Quest’anno è stato il turno del nuovo modello di iPad, l’iPad Air, basato sul design del precedente iPad Pro 10.5, completo di compatibilità con la tastiera e funzionalità Pencil. È anche apparso un iPad mini aggiornato.

Dal momento che è trascorso oltre un anno dall’aggiornamento dell’iPad base e dal momento che il design sta invecchiando, questo sarebbe il momento perfetto per ridisegnare completamente l’iPad più economico.

Nuovi iPad in uscita = nuovo design?

In effetti, sarebbe probabilmente il primo importante cambiamento di design dall’iPad Air originale, rilasciato alla fine del 2013, su cui si basa lo chassis attuale.

Le voci che si susseguono da alcuni mesi ormai convergono sull’ipotesi che il prossimo iPad potrebbe, per la prima volta, avere un display di dimensione diversa da 9,7 pollici.

A quanto pare, il prossimo iPad potrebbe avere un display da 10.2 pollici; in altre parole, non grande quanto l’attuale iPad Air, ma notevolmente più grande di qualsiasi tablet entry-level che l’azienda abbia mai realizzato in precedenza.

Non ci sono immagini trapelate da vedere, ma è plausibile che il prossimo iPad avrà dimensioni molto simili all’ultimo modello ma con cornici più strette, specialmente nella parte superiore e inferiore. È possibile inoltre che utilizzi ancora Touch ID, anziché Face ID presente sugli attuali modelli di iPad Pro.

Nuovi iPad in uscita: quando saranno in vendita?

Secondo lo schema tradizionale seguito da Apple, i nuovi iPhone saranno rivelati a settembre e qualsiasi eventuale tablet apparirà in un evento di lancio separato più tardi a settembre o, più probabilmente, a ottobre.

