Le auto a guida autonoma stanno facendo passi da gigante ma, anche in seguito a incidenti anche mortali che si sono verificati negli scorsi mesi, la loro sicurezza è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, in tutto il mondo.

Mentre in molti si domandano se la tecnologia delle auto connesse sia “matura” per essere utilizzata sulle strade pubbliche, le zone in cui vengono effettuati i test sono severamente regolate.

In Svezia una pista statale per testare le auto a guida autonoma: AstaZero

Per questo motivo RISE Research Institutes of Sweden , l’istituto pubblico di ricerca svedese, in partnership con l’università di Chalmers ha ideato la pista di prova 5G AstaZero, il più moderno circuito per testare veicoli autonomi. Si tratta di un ambiente dotato di tutto il necessario per studiare il comportamento delle auto in differenti situazioni.

Creato nel 2014, AstaZero è il primo terreno di prova al mondo riservato ai veicoli autonomi. Le analisi effettuate in tempo reale durante i est permettono di fare concretamente passi avanti nelle performance e nella sicurezza di questi veicoli. Un avanzamento che sarà apprezzato dai produttori di un’industria il cui valore al 2050 è stimato a 7 miliardi di dollari.

La pista svedese AstaZero è anche in realtà aumenta

La pista consente di simulare tutte le condizioni di circolazione, in tutte le città del pianeta. Si possono testare situazioni particolari, ad esempio una rotonda trafficata come Time Square di New York o l’Arco di Trionfo a Parigi, prevedendo pedoni, ciclisti, droni e altri veicoli in carreggiata. I test arrivano a un livello di realismo inedito.

La pista è dotata delle tecnologie più all’avanguardia in fatto di connettività 5G e di servizi cloud distribuiti.

AstaZero propone cinque ambienti di test differenti: una zona di test ciclismo, una urbana, una strada a più corsie, una zona rurale e una dedicata all’alta velocità.

Com’è fatta AstaZero la pista per testare le auto a guida autonoma

L’insieme forma un ambiente completo per tutti i tipi di ricerca e sviluppo in fatto di guida autonoma.

La Svezia ha messo in atto una strategia che mira a fare del paese un luogo privilegiato per i test sulle tecnologie avanzate dei veicoli a guida autonoma. Il paese ha avviato collaborazioni con partner in UE, Stati Uniti, Cina, Singapore e Corea del Sud. Molti paesi il 15 agosto 2018 hanno firmato un protocollo di accordo in cui si impegnano a condividere obiettivi e risultati. La Svezia è determinata ad assumere un ruolo di primo piano in questo campo.