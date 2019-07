Big Data e come gestirli, il Webinar gratis il 23 luglio

Gestire, proteggere, verificare i Big Data una sfida che riguarda tutti nel mondo digitale in cui viviamo e operiamo, scopri come fare nel Webinar Gratuito

I Big Data sono un elemento fondamentale oggi per qualsiasi attività, il vero problema non è possedere i dati, ma saperli gestire, proteggere; verificare che siano quelli che davvero servono. La capacità di valorizzare i dati per migliorare le prestazioni della propria azienda è la vera sfida del mondo digitale. Scopri come gestire i dati prendere le decisioni giuste, migliorare l’efficienza nel trattamento delle informazioni e portare vera innovazione. Partecipa al più esclusivo Webinar sui dati: #DataEconomy, il 23 luglio alle 15,30.

I temi trattati

L’esplosione dei big data, l’esigenza di gestirli correttamente, la necessità di rispettare le normative legate alla privacy, la crescente richiesta di dati corretti e affidabili per ottenere analisi sempre più efficaci ecco le sfide della gestione dei dati che affronteremo nel Webinar Gratuito.

Informatica Software e Digitalic sono felici di invitarti all’esclusivo Live Webinar 2.0 #DataEconomy, trasmesso in diretta streaming dagli studi TV di Bergamo.

#DataEconomy è il primo Webinar 2.0 sui nuovi modi di utilizzare i dati per migliorare le prestazioni delle aziende

– Scopri come dati corretti, affidabili e protetti possono cambiare radicalmente il business della tua impresa

– Scopri come ottenere una visione a 360 gradi dei tuoi clienti e dei tuoi risultati attraverso i dati

– Scopri come ENGIE Italia ha ottimizzato tempi e costi di gestione dei dati, rinnovando la relazione tra l’IT e il business e ottimizzando i processi decisionali

– Ascolta gli esperti di Informatica Software, leader mondiale nel data management, sulle tecnologie emergenti che stanno trasformando la gestione dei dati, dall’Intelligenza Artificiale al machine learning.

Gli ospiti del Webinar #DataEconomy Big Data

Claudio Bastia, Managing Director Italy Informatica Software

Antonio Anastasi, Data Officer di ENGIE Italia

Monica Ginocchio, Senior Principal Consultant di Informatica Software

Oscar Russo, Head of Big Data & Advanced Analytics di Aubay

Modera Francesco Marino, fondatore e direttore di Digitalic

Unisciti alla nostra diretta social: #DataEconomy

