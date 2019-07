Cancellare i dati da FaceApp. Ecco come farlo

Anche se si tratta di un semplice gioco per divertirsi, ci sono un sacco di problemi di privacy che circondano questa app.

FaceApp è tornata di moda e in questi giorni (di nuovo) tutti stanno provando questa app e la sua tecnologia AI per vedere come appariranno quando saranno vecchi. In realtà, però, anche se si tratta di un semplice gioco per divertirsi, ci sono un sacco di problemi di privacy che circondano questa app. Il primo, e più grande di tutti, è che, in base alla policy sulla privacy dell’applicazione, è che la app utilizzi le foto e i dati per scopi commerciali.

Ora. Tu non vuoi dare via i tuoi dati solo per vedere come apparirai con qualche ruga, vero?

In un recente chiarimento, il fondatore di FaceApp, Yaroslav Goncharov, ha affermato che l’azienda non condivide alcun dato con terze parti. Goncharov ha anche aggiunto che gli utenti possono richiedere di cancellare i dati da FaceApp.

Cancellare i dati da FaceApp. La procedura completa

Ecco come puoi cancellare i tuoi dati dai server di FaceApp ed essere sicuro di tutelare la tua privacy:

Apri FaceApp sul tuo telefono

Vai su Impostazioni > Supporto > Segnala un bug

Segnala un bug con “Privacy” come oggetto e la descrizione per richiedere la rimozione dei dati

La rimozione dei dati potrebbe richiedere del tempo, come detto da Goncharov, “il nostro team di supporto è attualmente sovraccarico, ma queste richieste hanno la priorità”. Il fondatore della app, inoltre, ha aggiunto che il team sta lavorando su un’interfaccia migliore per semplificare questo processo.

Raccomandiamo vivamente di fare una richiesta di rimozione dei dati fino a quando non si chiariranno i dubbi sull’app.

