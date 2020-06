Una nuova funzionalità, introdotta nel ‘Registro attività’ è disponibile per i dispositivi iOS e Android e consente all’utente di vedere tutto ciò che ha condiviso su Facebook nel passato e cancellarlo, anche in blocco

Cancellare vecchi post su Facebook sarà prossimamente possibile grazie ad una nuova funzionalità chiamata “Gestisci attività” sulla piattaforma del social network. La nuova funzione offrirà agli utenti la possibilità di curare i propri contenuti archiviando o eliminando vecchi post, il tutto in modo segreto. La possibilità di cancellare vecchi post su Facebook verrà lanciata per un ristretto numero di utenti, e nei prossimi giorni sarà disponibile per tutti gli altri.

In un post sul blog, Facebook afferma: “Sia che tu stia entrando nel mercato del lavoro dopo il college o che passi da una vecchia relazione, sappiamo che le cose cambiano nella vita delle persone e vogliamo semplificarti la cura della tua presenza sul nostro social. Ecco perché stiamo lanciando Gestione attività per aiutarti a archiviare o eliminare i vecchi post”.

La nuova funzione per cancellare vecchi post su Facebook offre la possibilità di nascondere i contenuti a cui non si desidera più che altri accedano alla sequenza temporale di Facebook. L’archiviazione consentirà di vederli in modo esclusivo, tenendoli invece nascosti ad amici e follower. Il tutto in modo simile a quanto progettato su Instagram.

Facebook ha fatto sapere che: “La funzione di archiviazione è per i contenuti che non vuoi più che gli altri vedano, ma che vuoi comunque tenere salvati. Ad esempio, potresti archiviare un post che hai fatto quando eri al liceo che trovi ancora divertente ma che preferiresti tenere lontano da occhi indiscreti”.

Occorre ricordare che se si sceglie di eliminare i contenuti, questi non saranno più visibili immediatamente agli altri ma verranno effettivamente cancellati solo 30 giorni più tardi. Se li si archivia, invece, non spariranno dalla piattaforma ma rimarranno comunque privati, cioè visibili solo all’utente. Si potrà anche scegliere di ripristinarli o eliminarli manualmente.

