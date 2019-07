Canon G7 X III: la fotocamera perfetta per gli influencer

Canon ha soprannominato la G7 X III “la fotocamera per vlogging di nuova generazione”; in effetti, sembra che la camera che abbia le specifiche per sostenerlo.

Canon ha presentato la fotocamera Canon G7 X III e G5 X, due fotocamere PowerShot che ben si adattano alle esigenze degli influencer, dei creator per YouTube e Instagram, ancor più delle sue fotocamere EOS R di fascia alta. Le Canon G7 X III e G5 X II, eredi delle PowerShot G7 X II e G5 X, sono entrambe dotate di sensori CMOS da 1 pollice da 20 megapixel con processori di immagini DIGIC 8 e possono scattare foto a 20 fps con un rispettabilissimo livello ISO di 12.800.

Canon G7 X III: la fotocamera per il vlogging

Canon ha soprannominato la G7 X III “la fotocamera per vlogging di nuova generazione”; in effetti, sembra che la camera che abbia le specifiche per sostenerlo. Contiene, in primis, una lente ottica da 4,2 volte (24-100 mm f / 1,8-2,8 in un equivalente da 35 mm), con una stabilizzazione ottica dell’immagine integrata. È, inoltre, disponibile un touchscreen posteriore da 3 pollici che può essere inclinato a 180 gradi per vlogger o per i selfie. Per garantire la massima qualità audio, ha anche un ingresso microfono integrato, anche se non c’è un jack per le cuffie.

Sul lato del video, è possibile girare video in 4K a 30 fps senza crop, una caratteristica che la EOS R, da circa €2.000, non può vantare. In merito a slow-motion, è in grado di scattare 120 fps a 1080p. Forse la cosa più impressionante è che la G7 X III consente lo streaming direttamente su YouTube tramite WiFi. Considerando tutti gli aspetti presi in considerazione, insieme alla forma piccola e leggera della G7 X III, si tratta di una fotocamera per YouTuber di prima qualità e abbastanza economica.

Prezzo Canon G7 X III

La nuova fotocamere Canon per Youtuber sarà disponibile da agosto al prezzo suggerito di 815,99 euro.

Video in verticale per Instagram

E per Instagram? Non c’è da faticare neanche in questo caso. Grazie a un giroscopio incorporato, si possono girare video in verticale e la G7 X III li registrerà nei metadati della clip in modo da poterli aggiungere facilmente alle storie su Instagram. È chiaro insomma che Canon con questa fotocamera vuole raggiungere gli influencer. Non a caso la sta lanciando alla convention per vlogger Vidcon 2019.

Se la Canon G7 X III si rivolge ai vlogger, la G5 X II è rivolta ai fotografi: dispone all’incirca dello stesso design e delle stesse specifiche video/foto, ma, in aggiunta, ha un impressionante obiettivo zoom 1,8-1,8 f/1,8-2,8 e un mirino elettronico OLED pop-up.

La G7 X III sarà disponibile in argento o nero, mentre la G5 X II solo in nero. 815,99 euro

