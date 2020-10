Il colosso dei social network ha annunciato che debutteranno una serie di funzionalità le quali consentiranno agli utenti Instagram e Messenger di comunicare tra loro

Chat di Messenger e Instagram unite. Siamo forse al primo passo di una colossale integrazione tra i servizi delle piattaforme di proprietà di Facebook. Come vociferato a luglio l’idea di Zuckerberg era quella di creare un’unica piattaforma di comunicazione in chat tra WhatsApp, Instagram e Messenger. E il first step è compiuto ed in fase di rollout. Ovvero sarà lanciata una nuova funzionalità la quale permetterà agli utenti di Instagram e Messenger di comunicare attraverso le due app, oltre a portare una serie di funzionalità presenti in Messenger su Instagram.

Su Instagram, agli utenti verrà presentata un’opzione per l’aggiornamento a una nuova esperienza di messaggistica che offrirà la possibilità di cambiare il colore della chat, reagire con qualsiasi emoji, guardare video insieme, impostare messaggi in modo che scompaiano e altro ancora. Come parte di questo aggiornamento, viene chiaramente introdotta anche la possibilità di chattare con gli amici che usano Facebook Messenger.

Chat di Messenger e Instagram unite, le nuove funzionalità

Ecco tutte le funzionalità nel dettaglio in arrivo nella nuova esperienza di Messenger su Instagram:

Comunica attraverso le app: connettiti senza problemi con amici e familiari su Instagram e Messenger utilizzando entrambe le app per inviare messaggi e partecipare alle videochiamate.

connettiti senza problemi con amici e familiari su Instagram e Messenger utilizzando entrambe le app per inviare messaggi e partecipare alle videochiamate. Guarda insieme: divertiti a guardare i video su Facebook Watch, IGTV, Reels (in arrivo!), Programmi TV, film e altro con amici e familiari durante una videochiamata.

divertiti a guardare i video su Facebook Watch, IGTV, Reels (in arrivo!), Programmi TV, film e altro con amici e familiari durante una videochiamata. Modalità sparizione : scegli una modalità in cui i messaggi visti scompaiono dopo che sono stati visti o quando chiudi la chat.

sparizione scegli una modalità in cui i messaggi visti scompaiono dopo che sono stati visti o quando chiudi la chat. Adesivi per selfie: crea una serie di adesivi boomerang con il tuo selfie da utilizzare durante la conversazione.

crea una serie di adesivi boomerang con il tuo selfie da utilizzare durante la conversazione. Colori chat: personalizza le tue chat con divertenti sfumature di colore.

personalizza le tue chat con divertenti sfumature di colore. Reazioni emoji personalizzate: crea una scorciatoia delle tue emoji preferite per reagire rapidamente ai messaggi degli amici.

crea una scorciatoia delle tue emoji preferite per reagire rapidamente ai messaggi degli amici. Inoltro: condividi facilmente ottimi contenuti con un massimo di cinque amici o gruppi.

condividi facilmente ottimi contenuti con un massimo di cinque amici o gruppi. Risposte: rispondi direttamente a un messaggio specifico nella chat e mantieni la conversazione fluida.

rispondi direttamente a un messaggio specifico nella chat e mantieni la conversazione fluida. Effetti di messaggi animati: aggiungi un tocco visivo al tuo messaggio con effetti di invio animati.

aggiungi un tocco visivo al tuo messaggio con effetti di invio animati. Controlli dei messaggi: decidi chi può inviarti messaggi direttamente e chi non può inviarti messaggi.

decidi chi può inviarti messaggi direttamente e chi non può inviarti messaggi. Segnalazione migliorata e aggiornamenti di blocco: ora puoi segnalare conversazioni complete oltre ai singoli messaggi su Instagram e ricevere suggerimenti di blocco proattivi su Instagram e Messenger quando aggiungi i tuoi account nel nuovo Centro account.

Facebook ha osservato che l’interoperabilità funzionerà anche se gli utenti Instagram non hanno un account Facebook e viceversa, e sicuramente porterà in futuro all’integrazione anche con Whatsapp. Gli utenti, dal loro canto attraverso le impostazioni potranno disattivare la messaggistica cross-platform, ma nel pannello privacy sono state aggiunte tante opzioni che mirano a garantire sempre la riservatezza e le comunicazioni.

Facebook ha anche precisato che le due caselle non saranno unite, il che vuol dire che non si vedranno tutte le chat di Instagram su Messenger o viceversa, ma solo le conversazioni cross-platform.

