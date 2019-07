Data4 investe 250 milioni di euro per un nuovo data center in Italia

Data4 investe in un novo data center nel campus di Milano lancia un nuovo programma dedicato ai System integratore e alle Telco

Data4 è un gruppo europeo che finanzia, costruisce e gestisce data center e ha appena annunciato un piano di investimenti per il nostro Paese di circa 250 milioni che ha previsto l’apertura di un quarto data center nel campus di Milano inaugurato lo scorso 12 giugno. Data4 offre colocation, ad alte prestazioni e sicure a operatori cloud, società di servizi digitali e grandi e medie imprese nei tre campus di Milano, Lussemburgo e Parigi.

Data4 investe in Italia

Con il nuovo investimento Data4 ha anche annunciato il lancio ufficiale di D4 Business Club, il programma ideato per sviluppare una community esclusiva con le aziende Partner sul territorio italiano: ‘Tutti elementi, questi, – afferma Davide Suppia, Country Manager di DATA4 ITALIA – che vanno nella direzione di rafforzare il sempre più solido posizionamento di DATA4. Oggi possiamo infatti affermare che siamo uno dei primi Data Center provider in Italia ad ufficializzare un Programma di Canale incentrato sui servizi di Colocation e Cloud Connectivity”.

Il programma D4 Business Club di Data4

Il programma si rivolge ai System integartor e Telco che possono creare un Data Center presso Data4e migrare lì i dati e le applicazioni dei loro clienti

“Molto spesso accade – continua Suppia– che le PMI con cui ci confrontiamo esitino a spostare le loro infrastrutture in un data center, pur essendo consapevoli dei vantaggi. Ciò che le ferma è la mancanza di personale dedicato alle attività di migrazione delle infrastrutture IT. In quest’ottica risulta fondamentale l’attività di evangelizzazione che stiamo conducendo insieme ai nostri Partner storici. Il messaggio che puntiamo a far passare al mercato è il valore della sinergia”.

Il programma si rivolge prevalentemente a tutte quelle aziende che, offrendo servizi di outsourcing delle infrastrutture IT (Hosting, IaaS, SaaS, PaaS), sono alla ricerca di un Partner Data Center affidabile, scalabile e complementare nella gestione dell’hosting IT.

‘La principale finalità del Programma di Canale – conclude Davide Suppia – è vincere insieme, costruendo con i nostri Partner presenti e futuri un percorso di successo condiviso, che sia basato, oltre che sulla collaborazione reciproca, sui valori della trasparenza e della protezione dell’opportunità congiunta sempre rispettando le regole di ingaggio.’

