VMware Shape your Future 2020 powered by Digitalic – 24/11

“VMware Shape your Future” è l’evento straordinario di VMware e Intel in collaborazione con Digitalic, eccezionalmente in diretta streaming dagli studi TV Mediaset, e dedicato al futuro della tecnologia e del nostro Paese.

Un grande evento con format televisivo, trasmesso in streaming dagli studi TV Mediaset. Per la prima volta tutti insieme i numeri uno del delle più importanti aziende tecnologiche, i più grandi fornitori di cloud: VMware, AWS, Google Cloud, Microsoft e IBM.

Un’occasione unica per fare il punto sulla situazione economica e tecnologica del nostro Paese, questo è VMware Shape your Future 2020, l’evento VMware e Intel powered by Digitalic.

Oggi viviamo un momento complesso e unico in cui abbiamo la possibilità di dare una nuova forma al nostro futuro. La tecnologia ha dimostrato di essere un elemento portante della nostra società, una vera istituzione.

Dobbiamo riavviare il sistema delle aziende e anche delle vostre vite, con il nuovo sistema operativo che la situazione ci ha obbligato ad installare. Non rimandare i progetti, ma ripensarli dalle fondamenta mettendo al centro la tecnologia ed in particolare il Cloud.

Perché ripartire si può e si deve, grazie alla tecnologia che durante i mesi più difficili ha fatto da collante contribuendo a tenere insieme i pezzi delle nostre vite personali e professionali e può ora dare una nuova forma al nostro futuro e al futuro delle nostre aziende.



VMware e Intel, in collaborazione con Digitalic organizzano un grande evento, eccezionalmente in diretta streaming dagli studi TV Mediaset e con la partecipazione di AWS, Google Cloud, IBM e Microsoft, per aiutarci a fare il punto sulla situazione del nostro Paese e sulle strategie da adottare per plasmare un’Italia più tecnologica, più digitale, più smart anche grazie al contributo fondamentale dei distributori come Computer Gross, Esprinet e Systematika.

I temi di “VMware Shape your Future”

Ci troviamo all’alba di un momento cruciale, quello della ripartenza, un momento carico di incertezze, ma anche di promesse e di opportunità. Il Recovery fund e i finanziamenti europei rappresentano un’occasione unica per ridisegnare il futuro del nostro Paese. È necessario premere sull’acceleratore, ripensare qualunque progetto dalle fondamenta mettendo al centro la tecnologia ed in particolare il Cloud, anzi i Cloud, perché il futuro è del Multi-Cloud. Con la partecipazione dei numeri uno di VMware, AWS, Google Cloud, IBM e Microsoft, le aziende più importanti nel panorama mondiale, parleremo di:

– Il ruolo della tecnologia per la ripresa post-Covid

– Recovery fund e opportunità per il Paese

– Le innovazioni del cloud

– Gli investimenti per l’Italia

– Partnership strategiche: VMware per l’Italia

Gli ospiti di “VMware Shape your Future”

Raffaele Gigantino, Country Manager VMware Italia

Carlo Giorgi, Managing Director AWS Italia

Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia

Fabio Fregi, Country Manager Google Cloud

Alessandro La Volpe, Vice President IBM Cloud and Cognitive Software Italia

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Perché iscriversi

Questo è il momento di trasformare il nostro Paese e le nostre aziende: partecipa all’evento esclusivo di VMware e Intel, in collaborazione con Digitalic il 24 novembre alle 15,30 e scopri quale forma può avere il tuo futuro.

Segui anche la diretta social con l’hashtag #VSYF20

