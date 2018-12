Annunciato il Colore Pantone dell’anno 2019 è Living Coral.. È un vero e proprio cambio di rotta rispetto all’Ultra Violet del 2018. Una sfumatura di rosa è destinata a prendere il sopravvento per il 2019, almeno secondo Pantone. L’azienda ha annunciato che Living Coral, una tonalità di corallo brillante, è il suo colore dell’anno per il 2019. Anche se può sembrare “rosa”, Pantone descrive il Living Coral come “una tonalità di arancione animata e vitale, con sfumature dorate.”

Colore Pantone dell’anno: Living Coral 2019

La scelta di quale sarà il colore Pantone dell’anno per ogni anno spetta al Pantone Color Institute, la divisione di consulenza di Pantone che analizza le tendenze cromatiche di ogni anno. In particolare, prestano attenzione a quelli che sono apparsi più intensamente negli sforzi di branding. Pantone ha indicato l’uso fatto da Airbnb ed Apple del corallo negli ultimi mesi come segno della predominanza di questo colore nelle scelte.

“Un team globale di esperti del colore scandaglia il mondo alla ricerca di nuove tendenze nel colore”, ha dichiarato Laurie Pressman, VP del Pantone Color Institute, “ciò può includere il settore dell’intrattenimento e i film in produzione, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le aree del design, le destinazioni di viaggio popolari, oltre a nuovi stili di vita, stili di gioco e condizioni socio-economiche. Le influenze possono anche derivare da nuove tecnologie, materiali, trame ed effetti che influenzano il colore, piattaforme social media rilevanti e anche eventi sportivi prossimi che catturano l’attenzione mondiale”.

Colore Pantone 2019: Living Coral di spensierata felicità

Pantone ha anche citato il Living Coral come un colore di spensierata felicità. “Simboleggia il nostro innato bisogno di ottimismo e di ricerca della gioia”. Cose di cui, forse, molte persone potrebbero risultare bramose nel panorama di oggi.

“Il colore migliora e influenza il modo in cui viviamo la vita”, ha affermato Pressman, “come tonalità che afferma la vita attraverso un duplice ruolo energizzante e nutriente, Pantone 16-1546 Living Coral rafforza il modo in cui i colori possono incarnare la nostra esperienza collettiva e riflettere ciò che sta avvenendo nella nostra cultura globale in un momento nel tempo”.

Il Colore Pantone 2019 Living Coral debutta in hotel

Il colore Pantone dell’anno debutta in Hotel.Per celebrare l’annuncio di quest’anno, Pantone ha collaborato con Tribute Portfolio, un nuovo marchio di hotel indipendenti dal Marriott, per creare una pop-up activation questa settimana: Pantone Pantry di Tribute Portfolio presso Art Basel Miami.

L’installazione re-immaginerà la “tradizionale esperienza alberghiera”, presentando esplosioni di Living Coral sul desk di accoglienza e in una camera d’albergo. Conterrà anche animazioni personalizzate create da partner artistici come Sia e Diplo. Dopo la conclusione di Art Basel Miami, l’installazione viaggerà a Savannah, in Georgia ed a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Pantone ha inoltre collaborato con Material ConneXion e con Adobe Stock per veicolare maggiormente il Living Coral a creativi e designer. Con Adobe Stock, hanno curato un gruppo di immagini di colore Living Coral disponibili per l’uso creativo per i clienti di Adobe Stock. Con Material ConneXion, hanno lavorato per rendere più semplice per fornitori e designer l’utilizzo di Living Coral nella progettazione di prodotto.