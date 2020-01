Cosa fare se Whatsapp è in down e non funziona correttamente, non si inviano foto o video né si può chattare. Alcuni suggerimenti utili.

Come fare se Whatsapp non funziona bene? Molti ormai sono dipendenti della famosissima applicazione per dispositivi mobili che permette di inviare gratuitamente messaggi istantanei tramite una connessione dati sia 4G che WiFi. Come anche in passato, è già capitato di non riuscire ad inviare o ricevere foto, stickers e videomessaggi, così come lo scambio di messaggi vocali. Ad esempio nell’arco di domenica 19 gennaio per sei ore, con un picco di interruzioni subito dopo mezzogiorno, per diversi utenti nel mondo, Italia compresa. A confermare il tilt del servizio di messaggistica istantanea per smartphone è stato il downdetector.it.

Se Whatsapp da problemi ed è bloccato, può davvero creare grandi grattacapi a tutte quelle persone che hanno deciso di utilizzarlo come canale principale per le proprie comunicazioni con familiari ed amici e, dunque, si potrebbero trovare in difficoltà. I motivi per il quale WhatsApp potrebbe non funzionare sono tanti, a partire dai non improbabili momenti di down dei server. Tenere sempre una valida alternativa è consigliatissimo, vedi Telegram o Viber.

Ma alcune volte invece il cattivo funzionamento di Whatsapp potrebbe dipendere da problematiche individuali come ad esempio il cambio di numero di telefono o della SIM oppure la mancanza di una connessione dati valida o da problemi al Wi-Fi. Ci sono anche alcuni dispositivi come quelli mossi dall’interfaccia Nokia S40 che non riescono a gestire al meglio l’applicazione e che in alcuni paesi addirittura non funzionano completamente. Le soluzioni ai svariati problemi di funzionamento di Whatsapp sono di solito molto facili da comprendere ed eseguire in quanto non è necessario alcuna preparazione specifica o informatica. Dopo la continuazione possiamo andare a creare una serie di casistiche con tanto di risoluzioni pronte all’uso per riportare tutto alla normalità.

WhatsApp non funziona bene per problemi Wi-Fi

A volte Whatsapp non funziona più con Wi-fi o per via della connessione e non riusciamo ad utilizzarlo. Il problema più comune è che il telefono molto probabilmente non riesce ad essere connesso ad internet. In questi casi è buona norma innanzitutto verificare che la connessione dati 4G e Wi-Fi sia attiva. Una verifica molto semplice sarebbe quella di provare ad avviare una pagina web e vedere se questa si apre oppure verificare che la potenza del segnale sia buona. Se ancora così non funziona allora provate a spegnere il telefono e a riavviarlo. Se poi dopo tutto ciò ancora Whatsapp non funziona allora provate anche a disinstallare e reinstallare l’applicazione e in ultima istanza potete provare a contattare il servizio di assistenza. A volte può capitare di disattivare le connessioni per sbaglio o per disattenzione.

WhatsApp non invia messaggi ad un contatto

Se vi capita che WhatsApp non invia un messaggio ad un vostro contatto, ancora una volta il problema che si verifica nella maggior parte dei casi riguarda la connessione dati. Se però avete verificato che questa sia abbondante e che il vostro telefono riesce ad aprire senza intoppi le pagine web allora i motivi possono essere i seguenti. Potrebbe essere che innanzitutto non sia stata effettuata correttamente la procedura di verifica del numero di telefono oppure che il numero di contatto a cui vogliamo mandare un messaggio non è inserito correttamente. Un problema di questo tipo si può verificare anche quando si cambia scheda SIM in quanto bisognerà nuovamente associare il nuovo numero telefonico. Se poi state usando un telefono Nokia serie S40 sappiate che in alcuni paesi questo dispositivo ha problemi con la gestione dell’applicazione.

WhatsApp, problemi con orario sbagliato

State chattando con un vostro amico quando ad un tratto vedete qualcosa che non vi convince, l’orario degli invii non sono corretti e si riferiscono ad un ora diversa da quella attuale. Il problema è quasi sempre l’impostazione del fuso orario e per impostarlo correttamente bisognerà andare sulle impostazioni del dispositivo e correggere manualmente data, ora e fuso. Una volta che l’ora del dispositivo è quella giusta in base alla localizzazione geografica le informazioni dell’orario degli invii verrà automaticamente corretto.

Problemi con il microfono di WhatsApp

Alcuni utenti di Whatsapp che utilizzano dispositivi iOS hanno notato che dopo gli ultimi aggiornamenti di iOS il microfono per inviare messaggi vocali con questa applicazione non funzionava correttamente. In questa situazione l’unica cosa da fare è quella di andare nelle impostazioni del telefono alla sezione ‘Microfono’, da qui bisognerà poi semplicemente abilitare il microfono per Whatsapp con l’apposito switch di selezione e il gioco è fatto.

Come fare se WhatsApp non funziona bene - Ultima modifica: da