Cometa distribuisce Sangfor Technologies e amplia così la sua offerta professionale. Sangfor infatti produce soluzioni di rete e sicurezza IT e altre destinate a servizi cloud di iperconvergenza e Virtual Desktop.

Con l’introduzione a catalogo delle soluzioni Sangfor, Cometa allarga la propria offerta per l’infrastruttura IT, rendendo ancora più solida la sua proposta a valore per i rivenditori IT.

“L’inserimento a catalogo dei prodotti Sangfor va ad arricchire la nostra gamma di prodotti a Valore. Grazie al nostro personale certificato, saremo in grado di offrire la giusta consulenza ai nostri Partner”. Ha commentato Wanda Belluzzi, Responsabile della BU a Valore Cometa.

Le soluzioni Sangfor distribuite da Cometa

Le aziende oggi che cercano di seguire il trend della trasformazione digitale ma allo stesso tempo vogliono rimanere agili in ogni momento, i reparti IT devono affrontare richieste crescenti da parte degli altri reparti aziendali che hanno bisogno di servizi IT sempre migliori e più veloci.

Sangfor è un fornitore leader, con oltre 3.500 dipendenti, che gestiscono l’innovazione continua per la sicurezza della rete e le soluzioni di cloud computing in questo mondo in rapida evoluzione. Offre una vasta gamma di soluzioni per PA, Mondo finanziario, ISP, scuole, università e imprese. Qui il portafoglio di offerta Sangfor:

Network Security

· Internet Access Management

· NGAF Firewall Platform

· SSL VPN

Network Optimization

· WAN Optimization

Virtualization

· Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

· Virtual App (EasyConnect)

· Application Delivery

· Hyper-Converged Infrastructure

· aBOS (Mini HCI)

Il commento di Sangfor all’accordo di distribuzione con Cometa

“Scegliendo Cometa, Sangfor può contare su un partner solido ed affidabile ad alto valore che, grazie a una rete capillare di rivenditori distribuiti su tutto il territorio, potrà supportarci nella crescita e nello sviluppo del brand in Italia. L’expertise maturata da Cometa nel mercato dei server e storage ci permetterà di creare sinergie e nuove opportunità di business per i rivenditori italiani”. Ha commentato Giuseppe Coppola, Country Manager Italia di Sangfor.

Chi è Cometa

Cometa S.p.A. Distributore ICT orientato alla creazione di valore, da sempre basa la propria mission su elementi che lo contraddistinguono: competenza, qualità ed innovazione. L’ampio portafoglio di prodotti, presenza sul territorio nazionale con più sedi commerciali, un’efficiente logistica e la piattaforma e-commerce www.cometa.it, sono solo alcuni dei punti di forza del Distributore italiano. Cometa ha conquistato la fiducia di un numero sempre crescente di Computer Shop, VAR, System Integrator, Catene, E-tailer e GD, fornendogli consulenza tecnico-commerciale e gli strumenti adeguati per affrontare un mercato in continua evoluzione. La ricerca di nuovi modelli di relazione con i clienti, con passione, creatività e innovazione, pone Cometa al fianco dei propri Dealer partner, orientandoli nel business e nelle scelte di ogni giorno.