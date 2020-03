Dark Mode su Whatsapp: ufficiale su Android e iOS

WhatsApp ha annunciato il rilascio del “tema scuro”, che nei prossimi giorni arriverà sull’ultima versione dell’app di messaggistica

L’atteso dark mode su Whatsapp arriva ora ufficialmente su Android e iOS. La modalità si chiama ufficialmente Dark Mode e permette di far diventare l’interfaccia dell’app di messaggistica più scura, per evitare di essere accecati nelle ore notturne.

Dark mode su Whatsapp è stata progettata per ridurre l’affaticamento della vista in ambienti poco illuminati, a prevenire quelle situazioni in cui il telefono illumina l’intera stanza. Nel progettare la dark mode, abbiamo focalizzato la ricerca e la sperimentazione su due aspetti in particolare:

La leggibilità: nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android.

Gerarchia delle informazioni: vogliamo aiutare gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti.

Gli utenti su Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la dark mode attivandola nelle impostazioni di

sistema. Gli utenti di Android 9 e versioni precedenti andando nelle Impostazioni > Chat > Sfondo

> e selezionando ‘Dark’.

Altrimenti potete recarvi sul sito ufficiale di WhatsApp e scaricare direttamente l’apk della versione 2.20.65. In alternativa, potete affidarvi ad APKMirror dove troverete però la versione 2.20.64 (va bene lo stesso).

