Webinar 2.0 #DataEconomy, scopri come valorizzare i dati della tua azienda

L’esplosione dei big data, l’esigenza di trasferire dati e applicazioni su cloud rendono necessaria una nuova gestione dei dati, scopri come fare il 23 luglio.

I dati non rappresentano più un vantaggio: tutti ormai li possiedono. Ma la capacità di valorizzare i dati per alimentare il business può rappresentare il vantaggio competitivo che stai cercando. Scopri come gestire i dati per ottimizzare le capacità decisionali, migliorare l’efficienza operativa e abilitare l’innovazione può assumere un ruolo sempre più significativo in azienda.

Scopri come Engie Italia è stata in grado di ottimizzare tempi e costi di gestione dei dati, rinnovando la relazione tra l’IT e il business e ottimizzando i processi decisionali, partecipa al più esclusivo Webinar sui dati: #DataEconomy, il 23 luglio alle 15,30.

I temi trattati

L’esplosione dei big data, l’esigenza di trasferire dati e applicazioni su cloud per ottimizzare i costi, necessità di rispettare le normative legate alla privacy e alla compliance, crescente richiesta da parte degli utenti di dati corretti e affidabili per implementare analytics sempre più efficaci: le sfide poste dalla gestione dei dati sono sempre più significative.

Informatica Software e Digitalic sono felici di invitarti all’esclusivo Live Webinar 2.0 #DataEconomy, trasmesso in diretta streaming dagli studi TV di Bergamo.

Advertising

#DataEconomy è il primo Webinar 2.0 sui nuovi modi di utilizzare i dati per migliorare le prestazioni delle aziende

– Scopri come dati corretti, affidabili e protetti possono cambiare radicalmente il business della tua impresa

– Scopri come ottenere una visione a 360 gradi dei tuoi clienti attraverso i dati

– Scopri come semplificare la distribuzione dei dati per metterli rapidamente al servizio delle esigenze del business

– Scopri come ENGIE Italia ha ottimizzato tempi e costi di gestione dei dati, rinnovando la relazione tra l’IT e il business e ottimizzando i processi decisionali

– Ascolta gli esperti di Informatica Software, leader mondiale nel data management, sulle tecnologie emergenti che stanno trasformando la gestione dei dati, dall’Intelligenza Artificiale al machine learning.

Gli ospiti del Webinar #DataEconomy

Claudio Bastia, Managing Director Italy Informatica Software

Antonio Anastasi, Data Officer di ENGIE Italia

Monica Ginocchio, Senior Principal Consultant di Informatica Software

Oscar Russo, Head of Big Data & Advanced Analytics di Aubay

Modera Francesco Marino, fondatore e direttore di Digitalic

Unisciti alla nostra diretta social: #DataEconomy

Live streaming #DataEconomy Per partecipare all'evento in streaming del 23 luglio alle 15,30 compila il form sottostante. Condizioni e privacy * Si autorizza al trattamento dei dati in base alla normativa sulla Privacy Visualizza l'informativa sulla privacy

Nome * Nome Cognome

Email * Inserisci email Conferma email

Nome Azienda *

Ruolo *

Telefono *

Webinar 2.0 #DataEconomy, scopri come valorizzare i dati della tua azienda - Ultima modifica: da