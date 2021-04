Gli abbonati alla streaming tv hanno ricevuto nelle ultime ore una mail ufficiale contenente la comunicazione

DAZN regala un mese gratis come forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Lunedì era solo una voce. Ora, invece, è ufficiale. Il disservizio durante le partite Verona-Lazio e Inter-Cagliari aveva scatenato un onda di proteste e disagi. E questo contributo per scusarsi verrà riconosciuto a tutti gli abbonati che hanno riscontrato problemi di visione domenica scorsa 11 aprile, a prescindere da chi ha contattato l’assistenza clienti o meno.

In sostanza l’azienda, che di recente si è accaparrata i diritti televisivi per la Serie A, ha voluto fare qualcosa per farsi perdonare regalando un mese di accesso ai suoi canali agli abbonati senza ulteriori costi aggiuntivi in bolletta. Quindi, sebbene la causa del blackout non sia stata sua, ma del fornitore esterno, se n’è assunta in toto la responsabilità.

DAZN regala un mese gratis, come ottenerlo

DAZN ha inviato quindi a tutti i suoi abbonati una mail, dove spiega come ottenere il mese gratuito di abbonamento. “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma Dazn domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati – si legge nella e-mail – e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi”. Gli abbonati potranno usufruire del mese gratis facendo richiesta entro entro il 31 Maggio 2021 e potranno attivarlo entro il 30 Giugno 2021.

Chiaramente il mese gratuito è riservato esclusivamente agli utenti colpiti dal disservizio e ciascuno riceverà una mail con il link di attivazione sulla propria casella. Al termine del mese gratuito, l’abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta.

Chi volesse quindi approfittare del rimborso messo a disposizione, dovrà accedere al sito entro il 31 maggio 2021 e inserire l’indirizzo email associato al proprio account. Entro 48 ore dalla registrazione, l’utente riceverà una seconda mail contenente, invece, le istruzioni per procedere all’attivazione del mese di accesso gratuito a DAZN.

