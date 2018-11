Arriva la DJI Osmo Pocket, una piccolissima steadycam per realizzare filmati stabili sempre, in ogni condizione, grazie alla caratteristiche speciali.

DJI è più conosciuta per i suoi droni, ma la sua esperienza con le macchine volanti l’ha aiutata a costruire anche dei fantastici giunti cardanici. L’azienda ha appena annunciato Osmo Pocket, una piccola fotocamera con gimbal che può stare nella tasca dei pantaloni.

Osmo Pocket caratteristiche tecniche

Il dispositivo è misura appena dieci centimetri, ma è dotato di una fotocamera stabilizzata su tre assi, un touchscreen da 1 pollice e un’intera gamma di funzioni intelligenti. Il sensore da 12 megapixel, 1/2,3 pollici, è lo stesso che si trova sul Mavic Pro e sul Mavic Air, quindi se hai vistoin azione uno di quei droni, dovresti avere una vaga idea di cosa aspettarti. Può acquisire video in 4K a 60 FPS e dura 140 minuti a carica piena.

DJI Osmo Pocket, la fotocamera

Il sensore non è più grande della tipica fotocamera per smartphone, ma quello in cui DJI si differenzia sta principalmente nelle sue caratteristiche hardware e software. La stabilizzazione dell’hardware su Osmo Pocket è di gran lunga superiore alla stabilizzazione digitale e ottica negli smartphone. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per le scene con molto movimento della fotocamera e scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

La sospensione cardanica è anche in grado di tenere traccia agevolmente di un soggetto mentre ci si sposta. Oppure è possibile utilizzare i preset motorizzati per creare un movimento cinematografico fluido. Anche se l’obiettivo a 80 gradi non è particolarmente ampio, si può acquisire panorami grandangolari collegando 9 scatti disposti a griglia.

Con DJI Osmo Pocket lo smartphone diventa un mirino gigante

Sfortunatamente, il touchscreen da 1 pollice non è esattamente l’ideale per monitorare il filmato. Ma DJI ha predisposto il dispositivo per poterlo collegare allo smartphone per utilizzarlo come un mirino gigante. Osmo Pocket è, inoltre, dotato anche di connettori intercambiabili USB-C e Lightning, utile per chi utilizza dispositivi mobile di produttori diversi.

Osmo Pocket è già disponibile al prezzo di €350 e sarà spedita a partire da dicembre.