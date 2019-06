I migliori droni per il trasporto delle persone

I droni volanti per il trasporto delle persone sono già una realtà. Grandi aziende sono già pronte con i primo modelli di droni per umani ecco i migliori

I droni per il trasporto delel persone non sono un sogno avveniristico, i droni volanti sono già qui con modelli funzionanti e alcuni già in uso: andare al lavoro volando sembra diveterà un’abitudine ormai. Fra qualche anno dovremmo abituarci a stare in aria sempre di più dato che il mercato dei droni volanti si sta concentrando su una nuova idea futuristica: il drone per passeggeri umani. Di droni per il trasporto persone (detti anche flying taxis, taxi volanti) si parla da qualche tempo, ma solo di recente si è cominciato a vedere questi mezzi nella realtà, ovvero nello spazio sopra le nostre teste. Ecco i migliori droni per umani visti finora.

Il drone per persone di Uber

Dopo essere stati materia di studio per giovani inventori o aziende alla ricerca di facile pubblicità, i droni volanti per umani stanno diventando l’argomento di interesse perfino delle grandi aziende tech, a dimostrazione di come la Silicon Valley non voglia farsi sfuggire questa opportunità di innovazione e guadagno. In effetti con le città sempre più affollate e vicine fra loro, l’idea di un drone per il trasporto di persone può sembrare valida e necessaria, ma ovviamente le questioni riguardanti la sicurezza sono le più importanti e questo potrebbe ritardare l’arrivo dei mezzi.

Uber, fresca di lancio del servizio di flying taxi a Melbourne dopo Dubai, parla di 2023, ma il fatto che proprio nell’emirato ci si sia fermati a qualche giro di prova fa smorzare l’entusiasmo. In ogni caso non è difficile immaginare che fra qualche anno, forse una decina, almeno alcuni dei prototipi presentanti saranno realmente a disposizione degli utenti.

Droni volanti

Sono numerosi i modelli di droni per persone presentati finora: si passa dal prototipo italiano Ifo Drone, che nel progetto ricorda una navicella spaziale, ai prodotti già in fase avanzata come quello della tedesca Lilium. Quest’ultimo mezzo VTOL (sigla che raggruppa questo tipo di veicoli e sta per “vertical take-off and landing”ovvero in grado di alzarsi in aria come degli elicotteri) è elettrico, automatico e ha 36 turboventole per volare. Ehang 184 è il nome di un altro modello visto di recente: pensato inizialmente per il trasporto di oggetti e cibo, di recente la ditta cinese produttrice Lung, ha deciso di entrare nel trasporto di persone, creando lo spazio per un passeggero. Persino Google si era lanciata nel mercato dei droni per umani con il progetto Kitty Hawk, al momento però visto solo in video di presentazione.

Anche la compagnia aerea Airbus insieme ad Audi ha introdotto il suo mezzo VTOL, ma fino ad adesso si sono visti solo test in laboratori e hangar. Uber sembra essere l’azienda più avanti nel progetto: come detto in Australia è stato lanciata l’opzione flying taxi, che permetterà agli utenti di prenotare un volo su drone automatico dalla stessa app dove si acquistano i passaggi in auto. “Elevate” è il nome del drone di Uber, creato in collaborazione con la NASA: per un volo di 15 km in 10 minuti il prezzo del viaggio dovrebbe essere di circa 200 euro.

Drone per umani prezzo

Alcuni di questi velivoli sono in vendita, ma ovviamente il prezzo elevato fa sì che forse solo qualche milionario con la passione per la tecnologia (e il brevetto di volo) possa permetterseli. E una volta acquistati i mezzi non possono volare liberamente: governi e sindaci stanno per mettere mano alle leggi sui voli così da regolare il traffico in aria ed evitare incidenti. 40mila dollari potrebbe essere il prezzo medio di un mezzo VTOL.

Questa è la cifra indicata dai creatori del Passenger Drone, un altro drone simile in grado di librarsi in volo con la semplice pressione di un tasto e raggiungere l’indirizzo indicato in autonomia. Finora però si tratta solo di progetti a lungo termine o di qualche prototipo visto in filmati pubblicitari, ed è probabile che prima che si possa chiamare un taxi volante con guida automatica ci sarà ancora da aspettare.

