E-learning Card, Tim aiuta la didattica online con navigazione illimitata

Tim lancia la E-learning Card. Giga gratis a docenti e studenti per sostenere la didattica online. Partita lo scorso 15 maggio questa iniziativa avrà l’obiettivo di sostenere la didattica a distanza con il digitale per ridurre le disuguaglianze e confermare in questo modo il proprio impegno al fianco del Ministero dell’Istruzione e della scuola per l’emergenza Coronavirus.

Con E-learning Card, dedicata a tutti gli utenti prepagati consumer con un’offerta dati attiva, l’operatore italiano garantirà la navigazione da mobile senza limiti sulle principali piattaforme di didattica a distanza. In particolare, quelle indicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, che al momento sono WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education. Se in futuro se ne aggiungeranno altre, Tim provvederà a estendere E-learning Card anche alle nuove piattaforme. In questo modo, docenti e studenti che utilizzeranno una delle piattaforme citate non consumeranno i giga della propria offerta.

Come funziona E-learning Card

Tutti gli studenti e i professori potranno utilizzare le piattaforme sopra citate senza consumare i Giga della propria offerta. E-learning Card sarà aperta anche ad ulteriori piattaforme che saranno indicate dallo stesso Ministero.

In questo caso è possibile attivare gratuitamente ”E-learning Card” su TIMparty.it e accedere alla navigazione illimitata su scala nazionale. È possibile inoltre avere un bundle dati aggiuntivo di 5 Giga al mese per la navigazione dai Paesi UE.

TIM nel corso dell’emergenza ha messo in campo numerose iniziative per cittadini, imprese e Istituzioni con l’obiettivo di facilitare la vita quotidiana. Con questa promozione, Tim si mostra quindi al fianco di scuola e Ministero dell’Istruzione e conferma ulteriormente il suo impegno nel progetto chiamato Operazione Risorgimento Digitale. Tra le iniziative legate a quest’ultimo, infatti, vale la pena ricordare Maestri d’Italia, la scuola speciale online, libera e gratuita, con lezioni quotidiane e testimonianze di eccellenza che hanno l’obiettivo di aiutare la popolazione a comprendere tutte le potenzialità di Internet.

