F1 consulting and services lancia Arwire, l’innovativa piattaforma di ar/vr.

Le applicazioni di realtà virtuale ed aumentata rappresentano un settore in forte sviluppo,

F1 Consulting and Services, azienda con una storia lunga 10 anni e specializzata nella consulenza qualificata in ambiti innovativi, presenta ARwire, la nuova piattaforma per la gestione di applicazioni di realtà aumentata e virtuale.

Le applicazioni di realtà virtuale ed aumentata rappresentano un settore in forte sviluppo, per cui i maggiori analisti prevedono una crescita a doppia cifra sia per la seconda metà di quest’anno sia per tutto il 2021. F1 Consulting and Services ha deciso quindi di investire in questo mondo creando una nuova business unit specializzata proprio nella realizzazione di applicazioni di VR e AR. Dopo circa 12 mesi di sviluppo, l’azienda ha lanciato sul mercato il progetto innovativo “ARwire”, una piattaforma progettata per ospitare applicazioni AR e VR interattive tramite il cloud che permette al cliente di avere accesso ai contenuti ovunque e in qualsiasi momento.

COME FUNZIONA

La particolare configurazione della piattaforma ARwire la rende in grado di garantire piena funzionalità e completa customizzazione dei contenuti. ARwire è infatti il motore di tutte le App e racchiude tutte le funzionalità: come front end applicativo, supporta le funzionalità di AR/VR, 3D interaction, vista a 360° (e tante altre), mantenendo i contenuti del cliente, come immagini, video, 3D, sempre compatibili.

Oltre alla completa customizzazione dei contenuti, essendo in cloud, la piattaforma è sempre aggiornata, una caratteristica che permette di risolvere uno dei maggiori problemi dell’utente, ossia la manutenzione.

VANTAGGI

La struttura di ARwire porta notevoli vantaggi al cliente finale. Ne elenchiamo qui di seguito alcuni:

– è un framework di sviluppo proprietario

– permette di inserire e togliere funzionalità alle app con una logica off-the-shelf

– consente di contenere i costi di produzione

– offre la possibilità di testare le app durante lo sviluppo

– ha bassi costi di manutenzione grazie all’aggiornamento by default e all’aggiunta di nuove features free per tutti gli utenti

– riduce drasticamente fino ad annullare i tempi tecnici di pubblicazione di nuovi contenuti.

DOVE SCARICARE

ARwire è disponibile su App Store e Play Store.

Scaricando l’applicazione, tra i contenuti free, si ha accesso alla demo gratuita e alle brochure di F1 Consulting and Services e di ARwire.



