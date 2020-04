Facebook Gaming, l’app di videogiochi che sfida Twitch

Facebook lancia Gaming, la nuova app di streaming di videogiochi che punta a conquistare un segmento di mercato in cui Twitch é protagonista

Facebook Gaming é la nuova applicazione di streaming di videogiochi che ha come obiettivo quello di entrare in diretta competizione con varie piattaforme tra cui Twitch e YouTube. L’app in questione é già disponibile per il download su smartphone Android all’interno del Google Play Store, mentre per quanto riguarda il mondo iOS é necessario aspettare.

La nuova app creata dimostra l’attenzione di Facebook verso una comunità in continua espansione. Negli ultimi anni, non a caso, il settore dei videogiochi, sia su computer che mobile, é continuato a crescere, soprattutto grazie alle piattaforme di live streaming come Twitch.

Facebook Gaming sfida Twitch e YouTube

Analizzando più in dettaglio le novità di Facebook Gaming si scopre come questa app includa sia dei giochi, ma anche l’accesso diretto alle community correlate ai principali videogiochi. L’app in questione é strutturata per offrire lo streaming di contenuti, quali gameplay, senza l’installazione di alcun componente aggiuntivo. Tutto ciò é affiancato dalle funzionalità di gioco, con videogiochi da non dover scaricare, e di connessione, con la possibilità di creare nuovi gruppi di discussione tra diversi utenti.

Sul fronte monetizzazione e advertising, Facebook ha annunciato che inizialmente non vi saranno annunci pubblicati. Tuttavia, nel lungo periodo, i creatori di contenuti potranno ricevere compensi per i loro contenuti, seppur a fronte di alcune commissioni imposte dal social network.

Complessivamente, la scelta di Facebook di creare un’app in ambito gaming ha come obiettivo quello di lanciare una sfida ai principali concorrenti Twitch, YouTube e anche Microsoft. Proprio quest’ultime due sono entrate nel mondo del gaming di recente, rispettivamente con YouTube Gaming e Microsoft Mixer.

L’annuncio ufficiale di Facebook Gaming é stato effettuato in anticipo rispetto ai piani. Infatti, nel momento in cui stiamo scrivendo, l’app ufficiale é possibile scaricarla solo su Android direttamente dal Play Store, mentre per iOS é ancora in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. L’emergenza sanitaria in corso sta costringendo tantissime persone a casa e tutto ciò potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la nuova app di Mark Zuckerberg.

