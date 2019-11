Ford Mustang Mach-E: la muscle car diventa SUV ed è elettrica

Un nuovo sistema SYNC con apprendimento vocale, batterie all’avanguardia e un sistema di ricarica più rapido con le colonnine IONITY

Per la prima volta dopo 55 anni di storia Ford sta espandendo la famiglia Mustang, portando il famoso “pony” nell’era elettrica con Ford Mustang Mach-E, un SUV tutto nuovo, completamente elettrico, nato dagli stessi ideali americani che hanno ispirato la coupé sportiva più venduta al mondo.

Quando arriverà alla fine del 2020, la Ford Mustang Mach-E sarà disponibile con batterie standard e autonomia estesa con trazione posteriore o trazione integrale alimentate da motori a magneti permanenti. Equipaggiata con una batteria a autonomia estesa e trazione posteriore, Ford Mustang Mach-E avrà una portata stimata EPA di almeno 480 Km. Nelle configurazioni a trazione integrale a portata estesa, Mach-E scaricherà 332 cavalli e 417 Nm di coppia.

Ford offrirà anche una versione speciale. La GT che punterà a raggiungere un’accelerazione da zero a 100 km/h in meno di 5 secondi, con 465 CV e 830 Nm di coppia..

La batteria di Mach-E

La Ford Mustang Mach-E sarà disponibile con pacco batterie agli ioni di litio in due livelli di potenza: da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh che garantisce un’autonomia massima fino a 600 km secondo il protocollo WLTP.

Queste batterie dispongono di 288 celle agli ioni di litio per la versione standard e 376 celle agli ioni di litio per quella extended range. Progettata per massimizzare lo spazio interno e assicurare ottime doti dinamiche grazie al baricentro basso, il pacco batteria è integrato nel telaio tra i due assi ed è stato testato per resistere a temperature estreme dell’ordine dei meno 40 gradi Celsius.

Le batterie sono posizionate all’interno di un vano impermeabile e progettato per resistere a forti sollecitazioni esterne. La batteria utilizza un avanzato sistema di climatizzazione a liquido, per assicurare la giusta temperatura di funzionamento e migliorare i tempi di ricarica.

Ford è inoltre un membro fondatore della partnership IONITY che mira a costruire 400 stazioni in importanti località europee entro il 2020, con una capacità di ricarica da 350 kW.

Ciò consentirà una riduzione significativa dei tempi di ricarica per i veicoli completamente elettrici rispetto ai sistemi esistenti, ideale per viaggi a lunga distanza. Le nuove colonnine IONITY con una potenza massima di 150 kW, permetteranno alla Ford Mustang Mach-E di avere un’autonomia massima fino a 93 km (57 miglia) con soli 10 minuti di ricarica.

Ford Mustang Mach-E, tecnologia premium

Debutta, a bordo di Ford Mustang Mach-E, il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC di nuova generazione, un’interfaccia elegante e moderna che utilizza l’apprendimento automatico per comprendere rapidamente le preferenze dei conducenti e migliorarsi nel tempo, grazie alla modalità di aggiornamento over-the-air. Il SYNC di nuova generazione è abbinato a uno schermo da 15.5 pollici con una semplice interfaccia che elimina i classici menù complicati, rendendo più facile l’accesso alle diverse funzioni attraverso i comandi touch e pinch&swipe.

Dotato di connettività basata su cloud e riconoscimento vocale conversazionale, il sistema SYNC di nuova generazione offrirà il doppio della potenza di elaborazione rispetto a quello precedente, per rendere più semplice e veloce la navigazione e il collegamento di uno smartphone al veicolo.

Il sistema introduce anche la compatibilità wireless con le app Apple CarPlay, Android Auto e AppLink da smartphone e dispositivi mobili.

