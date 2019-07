Galaxy Note 10: primo video teaser ufficiale

Samsung inizia a stuzzicare i suoi fan creando hype intorno al prossimo Unpacked Event del 7 agosto con un video su Galaxy Note 10.

Pubblicato il primo video teaser sul Galaxy Note 10, dispositivo che debutterà ad agosto: focus su prestazioni e capacità del grande device Samsung.

A poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale, Samsung inizia a sbottonarsi sulle capacità tecniche del suo prossimo phablet di fascia alta.

Anche se, arrivati a questo punto, le speculazioni sul conto di Galaxy Note 10 si sprecano, in realtà le aspettative per questo device restano comunque molto alte.

È Samsung Indonesia a condividere su Twitter un video dedicato al prossimo modello della serie Note che, sebbene non ritragga mai il phablet per com’è davvero, ci parla un po’ delle sue potenzialità e di come potrà essere utile ai fortunati possessori.

Il nuovo gingillo di casa Samsung viene presentato con un video teaser ufficiale della casa madre, dedicato a tutti i professionisti che si ritrovano spesso alle prese con la fatidica richiesta del “mi serve per ieri”.

Dettagli estetici o caratteristiche tecniche non (ancora ufficialmente) pervenute, ma grande attenzione sul mondo del lavoro e della produttività.

Nello specifico, in questo video Samsung fa riferimento alla necessità di un professionista di ricorrere a diversi dispositivi per assecondare i ritmi frenetici del mondo del business, e soddisfare tutte le richieste pervenute, in qualsiasi situazione.

La compagnia sudcoreana punta l’accento su come possa essere complicato portare a termine un task assegnato, passando dalla ricezione della richiesta al lavoro vero e proprio su computer, al salvataggio su pendrive per continuare il lavoro su un PC portatile, alla richiesta di check finale di nuovo via smartphone.

Tutto questo, secondo il gigante di Seul è possibile semplificarlo lasciando fare al nuovo Galaxy Note 10, il device di ampie dimensioni corredato di pennino che all’occorrenza può trasformarsi in PC.

La mente corre al DeX, ovvero un accessorio che permette il facile collegamento tra il device mobile ed un monitor, al fine di regalare all’utente una postazione di lavoro fissa, ma il cui cervello resta comunque il phablet che ci si porta dietro ogni giorno.

Un unico strumento multifunzione, l’alleato perfetto per lavorare, con grandi capacità e la comodità di usarlo negli spostamenti.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!

See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz

— Samsung Indonesia (@samsungID) 8 luglio 2019