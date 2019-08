Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: caratteristiche e prezzo

Presentati il Samsung Galaxy Note 10 e 10+, qui tutte le caratteristiche tecniche, le innovazioni, il prezzo dei due nuovi grandi smartphone Samsung

Durante il recente evento Galaxy Unpacked a New York, Samsung ha svelato non uno, ma due dispositivi Galaxy Note 10 e 10+.

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Note 10 da 6,3 pollici offre l’esperienza S-Pen in una forma relativamente compatta, mentre il Samsung Galaxy Note 10+ da 6,8 pollici porta avanti la tradizione della famiglia Note, disponendo del più grande display Galaxy Note disponibile ad oggi.

Il Samsung Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10+ condividono molte delle specifiche, mentre il display, la dimensione della batteria, la RAM e le capienza di archiviazione offerte sono diverse. Il Galaxy Note 10 sfoggia un display a 401ppi da 2280×1080 pixel mentre quello del Galaxy Note 10+, più grande, è un display con risoluzione a 498ppi da 3040×1440 pixel. Entrambi sono display AMOLED dinamici con supporto per HDR10+ e mappatura dinamica dei toni.

Il Galaxy Note 10 sarà disponibile in una singola variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ed LTE nei mercati internazionali. Non è, però, presente lo slot per schede microSD sul Galaxy Note 10.

Il Galaxy Note 10+, che ha lo slot per la scheda microSD con supporto per schede fino a 1 TB di capacità, vanta 12 GB di RAM con una scelta di 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione integrato. Come per il Galaxy Note 10 la variante 5G del telefono dovrebbe essere disponibile solo in Corea del Sud.

Il Samsung Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10+ saranno disponibili nei colori Auro Glow, Aura White e Aura Black. Il Galaxy Note 10, che racchiude una batteria da 3.500 mAh, sarà disponibile anche nelle opzioni di colore rosso e rosa, mentre il più grande Galaxy Note 10+, che sfoggia una batteria da 4.300 mAh, sarà disponibile anche in blu.

Da notare che non tutti i colori saranno disponibili in tutti i mercati, quindi dovremo aspettare fino al lancio effettivo nei mercati internazionali per scoprire quali di questi colori saranno disponibili in Italia e altrove.

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: prezzo

Il prezzo del Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe partire da circa €1.000 nel nostro paese, mentre il Galaxy Note 10+ partirà da cifre superiori ai €1.100 con varianti per archiviazione da 256 GB e 512 GB.

Specifiche del Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Come anticipato dai rumor, non c’è nessun jack per le cuffie sul nuovo Galaxy Note. Le opzioni di connettività includono il Wi-Fi 802.11ax con supporto per VHT80 MU-MIMO e 1024QAM, che consente velocità teoriche di upload e download fino a 1,2 Gbps; LTE con velocità di download fino a 2 Gbps (e 5G in Corea); Bluetooth v5; USB tipo C; NFC; e GPS, Galileo, Glonass e BeiDou.

I Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono dotati di scanner per impronte digitali ad ultrasuoni in-display, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, un sensore geomagnetico, sensore di luce RGB e sensore di prossimità.

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: fotocamera

Il Galaxy Note 10 dispone di una configurazione a tripla fotocamera posteriore con un teleobiettivo f/2.1 da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un campo visivo di 45 gradi. Poi c’è un obiettivo grandangolare con un sensore da 12 megapixel con un’apertura variabile (f/1.4-f/2.4) e un campo visivo di 77 gradi e una stabilizzazione dell’immagine ottimale. Infine, c’è l’obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi abbinato a un sensore f/2.2 da 16 megapixel, privo di qualsiasi tipo di stabilizzazione.

Oltre a questo triplo gruppo fotocamere, il Galaxy Note 10+ racchiude un sensore aggiuntivo sul retro, accanto al flash. Samsung chiama questo sensore VGA fotocamera “DepthVision” e consentirà di eseguire scansioni 3D di oggetti.

Sulla parte frontale, il Samsung Galaxy Note 10 che il Galaxy Note 10+ dispongono di una fotocamera f/2.2 da 10 megapixel con autofocus e un campo visivo di 80 gradi.

Ci sono quattro modalità di messa a fuoco live: Sfocatura, Big Circle, Colour Point e Glitch: consentono di applicare effetti allo sfondo delle foto e dei video ed è possibile vederli dal vivo anche mentre si scatta la foto o si registra il video.

Probabilmente la caratteristica più interessante relativa alla fotocamera è un nuovo microfono Zoom-in che permetterà di toccare qualsiasi persona in una registrazione e di migliorare il suono nel video risultante. Questo dovrebbe, almeno in teoria, permettere di porre il focus sul suono della voce del cantante, ad esempio, se si sta registrando una performance musicale in un locale affollato con molto rumore di sottofondo.

Il Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10+ sono inoltre dotati di una nuovissima app editor video, che consente di modificare i video sul dispositivo. Come ci si aspetterebbe, l’app include il supporto per la S Pen, che consente di scarabocchiare testo sui video oltre a utilizzare lo stilo per rendere determinate operazioni più veloci e intuitive.

Le nuove funzionalità di S Pen

Parlando di S Pen, la nuova funzionalità da notare in questo ambito è quella delle Air Actions, che porta le scorciatoie introdotte nel Galaxy Note 9 al livello successivo. Tenendo premuto il pulsante S Pen e spostando lo stilo, è possibile attivare determinate azioni all’interno delle app.

Ad esempio, è possibile scorrere verso l’alto o verso il basso nell’app Fotocamera per cambiare fotocamera, sinistra o destra per passare alla modalità successiva/precedente, oppure spostare lo stilo in senso orario/antiorario in circolo per ingrandire/ridurre. Tutte queste azioni possono essere personalizzate nelle impostazioni.

Inoltre, Samsung aprirà l’SDK a sviluppatori di terze parti, il che significa che gli sviluppatori saranno in grado di integrare questa funzionalità nelle proprie app.

Samsung afferma di aver anche semplificato la selezione di note scritte a mano e la loro conversione in testo, nonché di poterle esportare in una varietà di formati come Microsoft Word, PDF, testo normale o immagine. È inoltre possibile selezionare il testo scritto a mano e modificarne alcune parti con un colore diverso o modificare la larghezza del tratto della penna.

La S Pen unibody ha una durata in satndby di 10 ore.

Altre caratteristiche e specifiche

Samsung DeX, che offre l’esperienza del grande schermo tramite il telefono, ora funziona con solo il cavo di tipo C incluso nella confezione, che consente di collegare il Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ a un computer Windows o Mac e utilizzare le app del telefono insieme alle app native del computer. Resta da vedere come funzioni effettivamente.

Agli utenti Windows verrà offerto un livello di integrazione più profondo che mai grazie al Pannello rapido che consente di condividere messaggi, visualizzare notifiche, effettuare chiamate e visualizzare foto recenti sul computer, oltre a eseguire il mirroring dello schermo del telefono in modalità wireless. La funzione di chiamata verrà abilitata tramite un aggiornamento software nel quarto trimestre di quest’anno.

Il Samsung Galaxy Note 10+ è dotato di supporto per ricarica rapida fino a 45W, sebbene entrambi i modelli siano dotati di un caricabatterie da 25 W nella confezione. C’è anche una funzione “Game Booster basato sull’intelligenza artificiale”, che, viene affermato, migliora le prestazioni dei giochi compatibili.

Altri elementi distintivi dell’offerta Samsung, come il Wireless PowerShare, il suono AKG, Samsung Pay e le funzionalità di sicurezza Knox sono anche inclusi.

