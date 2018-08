È la S Pen la caratteristica principale del Galaxy Note 9 annunciato da Samsung, la S Pen da sempre caratterizza la serie Note rispetto a tutti gli altri smartphone non solo di Samsung, è il suo tratto distintivo e unico che, per esempio, non trova corrispondenza nell’offerta Apple.

Con la nuova versione del Galaxy Note 9 la S Pen diventa più intelligente.

Al “pennino” è stato aggiunto il Bluetooth e questo ha reso possibile una serie di nuove funzioni, trasformando la S Pen in un telecomando per il Note 9.



S Pen caratteristiche

La S Pen è la caratteristica distintiva della serie Note: molti scelgono la serie Note proprio per il pennino ed giusto che Samsung punti su questo strumento distintivo. Inizialmente la S Pen era solo una penna per lo schermo touch, un accessorio in qualche modo minore, ora diventa uno strumento più potenete e versatole

Con l’introduzione del Bluetooth Low-Energy (BLE), la nuova S Pen del Galaxy Note 9 offre un modalità di utilizzo completamente diversa.

Si può usare la S Pen come un telecomando per girare le slide di una presentazione, si possono scattare dei selfie con il telefono distante, si possono riprodurre o mettere in pausa i video. Gli sviluppatori di app potranno poi aggiungere funzioni specifiche alla S Pen per interagire in modo nuovi con i propri software, questo sarà possibile entro al fine dell’anno.

Autonomia

L’autonomia della batteria della S Pen è di 30 minuti, o di 200 clic, per una ricarica completa bastano 40 secondi

Distanza

Con il Bluetooth si può usare la S Pen fino ad una distanza di 10 metri dal Galaxy Note 9.

Dimensioni

Le dimensioni sono 5,7 x 4,35 x 106,37 mm, il peso è di 3,1g, e anche la S Pen è impermeabile con certificazione IP68

Design

La S Pen è disponibile in 4 colori abbinati al colore del Galaxy Note 9. La penna è gialla per la versione blu dello smartphone, mentre è in tinta con le versioni Viola, Nero e rame dello smartphone. Il fatto che sul modello blu (quello che probabilmente verrà venduto di più) sia gialla in un colore a contrasto ne sottolinea l’importanza. Da accessorio di venta un vero tratto distintivo.