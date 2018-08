Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è stato finalmente annunciato e ha caratteristiche tecniche innovative, soprattutto è grande in ogni senso: dallo schermo enorme: 6,4 pollici, batteria allo spazio d’archiviazione fino all’ S Penn, un vera novità per il pennino che diventa un vero telecomando.

Samsung Galaxy Note 9 caratteristiche tecniche

Batteria

La batteria è una tra le caratteristiche tecniche più interessanti del Samsung Galaxy Note 9, la promessa è che duri per tutto il giorno, senza bisogno di doversi preoccupare, di organizzare la propria giornata intono all’autonomia del telefono

• la batteria del Galaxy Note 9 è da 4.000 mAh, è la più grande mai realizzata su un telefono Galaxy

Memoria

Altra caratteristica tecnica del Samsung Galaxy Note 9 notevole è la grande memoria.

• Il Galaxy Note9 è disponibile con due opzioni di archiviazione interne: da 128 GB o 512 GB. Con la possibilità di inserire una scheda microSD il Galaxy Note 9 diventa uno smartphone da 1 TB.

Prestazioni

• Il Galaxy Note9 è uno smartphone potente con processore 10nm all’avanguardia e supporto per le veloci reti più veloci (fino a 1,2 gigabit al secondo), ideale per lo streaming e il download senza rallentamenti. IL Samsung Galaxy Note 9 include anche un sistema di raffreddamento al carbonio e un algoritmo di regolazione delle prestazioni basato su IA su dispositivo per offrire prestazioni potenti ma stabili.

Galaxy S9 l’evoluzione dell’ S Pen

La S Pen è la caratteristica distintiva della serie Note, il pennino tutto fare per scrivere e disegnare sul grande schermo. Ora la S Pen diventa anche un telecomando.

Con il supporto Bluetooth Low-Energy (BLE), la nuova S Pen offre un modo nuovo di utilizzare il Note 9. Con un solo clic, è ora possibile scattare selfie e foto di gruppo, presentare diapositive, mettere in pausa e riprodurre video e altro ancora. Gli sviluppatori possono persino integrare le nuove funzionalità avanzate di S Pen nelle loro app entro la fine dell’anno.

Galaxy Note 9 la fotocamera

La fotocamera è una doppia fotocamera sul retro da 12 megapixel e doppia apertura, come già visto sul Galaxy S9. Ha un diaframma, un po’ come sulle reflex, che si apre o si chiude in base alle condizioni della luce.

• Scene Optimizer: la fotocamera di Galaxy Note 9 usa l‘intelligenza artificiale per identificare gli elementi di una foto, come l’ambiente e il soggetto, per classificarlo automaticamente in una delle 20 categorie e ottimizzarlo in base alla categoria. Il risultato è un’immagine più realistica con colori vividi .

• Rilevamento difetti: le foto non vengono sempre bene al primo colpo, ma il Galaxy Note 9 consente agli utenti di sapere se c’è qualcosa che non va, in modo che possano scattare un’altra foto. Verrà visualizzata una notifica immediata se l’immagine è sfocata o se c’è una macchia sull’obiettivo o la retroilluminazione influisce sulla qualità dell’immagine.

Samsung Galaxy note 9 Caratteristiche tecniche complete

Display

6.4-inch Quad HD+ Super AMOLED, 2960×1440 (516ppi) *Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners *Default resolution is Full HD+ and can be changed to Quad HD+ (WQHD+) in Settings

Fotocamera

Rear: Dual Camera with Dual OIS (Optical Image Stabilization) – Wide-angle: Super Speed Dual Pixel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS – Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS – 2X optical zoom, up to 10X digital zoom Front: 8MP AF, F1.7

Design

161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68 (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37mm, 3.1g, IP68) *Carrying an IP68 dust and water resistance rating. Based on test conditions of submersion in up to 1.5 meters of fresh water for up to 30 minutes

Processore

10nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz) 10nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 1.7 GHz) *May differ by market and mobile operator

Memoria

6GB RAM (LPDDR4), 128GB + MicroSD slot (up to 512GB) 8GB RAM (LPDDR4), 512GB + MicroSD slot (up to 512GB) *May differ by market and mobile operator *User memory is less than the total memory due to storage of the operating system and software used to operate the device features. Actual user memory will vary depending on the operator and may change after software upgrades are performed.

SIM Card

Single: one Nano SIM and one MicroSD slot (up to 512GB) Hybrid: one Nano SIM and one Nano SIM or one MicroSD slot (up to 512GB) *May differ by market and mobile operator

Batteria

4,000mAh Fast Charging compatible on wired and wireless Wired charging compatible with QC2.0 and AFC Wireless charging compatible with WPC and PMA *May differ by market and mobile operator

OS

Android 8.1 (Oreo)

Network

Enhanced 4×4 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat.18 *May differ by market and mobile operator

Connettività

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth ® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *Galileo and BeiDou coverage may be limited.

Sensori

Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Heart Rate Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor, Iris Sensor, Pressure Sensor

Sicurezza

Lock Type: Pattern, Pin, Password Biometric Lock Types: Iris Scanner, Fingerprint Scanner, Facial Recognition Intelligent scan.

Audio

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy Note 9 prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Note9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto, nelle versioni

da 128GB al prezzo di 1.029 euro

512GB al prezzo al pubblico 1.279 euro

I colori sono Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple. Sarà però possibile preordinare il nuovo smartphone Samsung Galaxy Note 9 da oggi al 23 agosto, accedendo in questo modo alla campagna internazionale di trade-in Samsung, che valuta fino a 600 euro il vecchio smartphone. Solo per l’Italia, inoltre, sarà possibile acquistare il Galaxy Note 9 con la formula Samsung Smart Rent sul sito samsung.com in aggiunta al programma di trade-in. Attraverso Samsung Smart Rent, gli utenti potranno ottenere il nuovo smartphone Samsung con un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB) con copertura assicurativa contro danni e furto inclusa. Inoltre a partire dal 10 agosto, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo Galaxy Note9 nei migliori punti vendita di prodotti di tecnologia in Italia e presso il Samsung District a Milano.

Samsung Galaxy Note 9 per chi è

Secondo Samsung il Galaxy Note 9 è lo smartphone (o il phablet viste le dimensioni) diretto ai creativi, agli imprenditori a tutte le persone, ha detto Samsung, che vogliono cambiare il mondo (ironicamente sembra quasi una citazione di Steve Jobs)