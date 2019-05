Nel corso della scorsa notte le prime conseguenze dell’ordine esecutivo emanato dalla Casa Bianca nei confronti di aziende come Huawei: Google taglia i ponti con il secondo produttore al mondo di smartphone.

È un vero e proprio terremoto nel mondo della tecnologia quello innescato qualche giorno fa dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vede oggi triste protagonista la principale società tecnologica di Shenzhen.

L’ordine è stato promulgato lo scorso 15 maggio, ma già nella serata di venerdì 17 iniziavano a rendersi più definiti i contorni della faccenda e delle relative, impietose, conseguenze.

La prima a interrompere il supporto a Huawei – in termini di hardware, software e servizi tecnici – è stata Google, ritirando la licenza di Android al colosso cinese di Ren Zhengfei.

Anche questa volta Reuters aveva anticipato la “rottura” tra le due società tecnologiche, poi confermata nella notte dalla stessa Huawei.

Le cause

I motivi di questo duro dietrofront di Google, dunque, sono da ricercarsi nell’applicazione dell’ordine della Casa Bianca, preoccupata per la possibile compromissione della sicurezza nazionale. L’amministrazione Trump sta costruendo da tempo una cieca paura nei confronti delle potenze cinesi, in questo caso trasformate in vere accuse di cyberspionaggio a carico di Huawei.

Il numero due nel settore degli smartphone è infatti accusato di essere al servizio del governo cinese, con l’ipotesi di spiare le persone e controllare un’immane quantità di dati attraverso i suoi dispositivi tecnologici oggi diffusi nel mondo in modo capillare.

Nonostante non vi siano prove di queste accuse, e che più volte Huawei si sia difesa sostenendo che Pechino non potrebbe “infettare” la sua rete tecnologica con backdoor atte allo spionaggio delle persone, l’accanimento del Presidente Trump è stato un continuo crescendo, culminato con l’ordine per le aziende statunitensi di sospendere i rapporti con la società.

Huawei è entrata nella cosiddetta “Entity List”, che comprende le aziende che non hanno libertà di acquistare prodotti o servizi dalle aziende americane senza previo consenso del governo.

Le conseguenze per Huawei

Oltre a Google, secondo Bloomberg stanno provvedendo alla revisione degli accordi anche altri grandi nomi del settore come Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom, che stanno sospendendo le forniture a Huawei di componenti e semiconduttori, fondamentali per la produzione del brand cinese.

Sebbene Huawei si stesse preparando da tempo a questo triste epilogo, provando a mettere a punto un sistema operativo proprietario, le conseguenze potrebbero essere talmente gravi che il rischio di tracollo per la società di Shenzhen non sembra così remoto.

Huawei è dunque messa al bando negli Stati Uniti, con ripercussioni per tutto il mondo e anche per i consumatori, sia dal versante dello sviluppo delle reti 5G, di cui Huawei è tra i principali protagonisti, sia da quello relativo all’uso quotidiano degli smartphone.

La sospensione della licenza Android a Huawei implica che l’azienda cinese potrà usufruire in maniera esclusiva della versione pubblica e aperta AOSP (Android Open Source Project), ovvero una sorta di versione “grezza” di Android così come noi lo conosciamo, e che manca di tanti servizi di Google, come il Play Store. Questo implicherebbe più lavoro da parte del produttore per fornire agli utenti un servizio completo, non potendo preinstallare le app di Google sui propri device, e probabilmente mancando delle certificazioni necessarie per utilizzare i tanti servizi dell’universo di Big G.

Dal momento che l’ecosistema di Huawei è profondamente legato a quello di Google, ciò significa che il futuro degli aggiornamenti dei dispositivi Huawei è attualmente incerto. Almeno di quelli forniti dalla società di Mountain View.

Cosa accadrà agli smartphone Huawei

Un portavoce di Google ha affermato “Stiamo rispettando l’ordine e rivedendo le implicazioni” aggiungendo che “Per gli utenti dei nostri servizi, Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play Protect continueranno a funzionare sui dispositivi Huawei esistenti“.

In parole povere, nel breve termine non accadrà nulla alle persone che usano smartphone Huawei, ma in futuro non sono più garantiti gli abituali aggiornamenti della piattaforma da parte di Google.

La risposta ufficiale di Huawei

Huawei ci ha fatto pervenire la su risposta ufficiale alla rottura di Google:

“Huawei ha apportato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla crescita di Android in tutto il mondo. Essendo uno dei principali partner a livello globale di Android, abbiamo lavorato assiduamente sulla loro piattaforma open source per sviluppare un ecosistema di cui hanno beneficiato sia gli utenti che l’intero settore. Huawei continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, ovvero quelli già venduti o ancora disponibili in tutto il mondo. Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore esperienza d’uso a tutti gli utenti a livello globale”.

