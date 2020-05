Con l’arrivo del futuro dispositivo di streaming TV di Google potrebbe concretizzarsi un vero e proprio hub di intrattenimento stile Amazon Fire

Google Chromecast e Chromecast Ultra di Google sono state scelte popolari per coloro che desideravano utilizzare un modo economico ma flessibile per trasmettere contenuti multimediali sulla propria TV. Tuttavia, Google non ha più rilasciato un dispositivo aggiornato della famiglia Chromecast dal lancio del Chromecast di terza generazione nel 2018. Ultra, lanciato nel 2016, non è mai stato aggiornato. Ciò significa che Google ha perso interesse per i dispositivi di streaming? No, tutt’altro. Si parla ora di Google Chromecast Ultra 2.

E se le voci sono vere, Chromecast Ultra 2 potrebbe offrire due cose che non si sono ancora viste su nessun prodotto Chromecast. Android TV e un telecomando completamente funzionale.

Mentre Chromecast è sempre stata la migliore piattaforma su cui trasmettere da smartphone o tablet, non si è mai vista una piattaforma intelligente completa e robusta sul dispositivo con le sue app e il suo app store, ed è quello che potrebbe succedere nel prossima generazione dello streamer TV.

Per Google Chromecast Ultra 2, il vantaggio nel supportare Android TV (o Google TV, se dovessero decidere di cambiare il nome ), sarebbe che le app Android TV potrebbero supportare Dolby Vision e Dolby Atmos , due standard audiovisivi di nuova generazione che sono supportati su Apple TV 4K , Nvidia Shield e altri dispositivi concorrenti che non sono completamente supportati sull’attuale dongle di streaming di punta di Google.

La maggior parte delle indiscrezioni indicano che Chromecast Ultra 2 avrà un telecomando e un design molto simili a quelli che abbiamo visto finora nella gamma Chromecast, ovvero un dongle di streaming circolare che si blocca sul retro del televisore e si collega alla porta HDMI.

All’interno, è probabile che Google aggiornerà il processore a qualcosa di un po ‘più attuale rispetto al processore collegato al Chromecast Ultra 2016. Quando e quanto? Queste sono ovviamente le domande più ovvie e anche delle più difficili a cui rispondere. Affinché Google possa essere competitiva con i rivali Roku e Amazon Fire TV, si ritiene che il prezzo attuale di 70 dollari di Chromecast Ultra sia quasi perfetto, soprattutto se Google non ha intenzione di aggiungere funzionalità come porte USB o chipset ad alte prestazioni.

Google Chromecast Ultra 2: cosa sappiamo dello streamer TV Android di Google - Ultima modifica: da