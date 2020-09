Google Cloud Next OnAir EMEA, 5 settimane di formazione Google gratuita

Arriva Google Cloud Next OnAir EMEA, cinque settimane di sessioni gratuite di approfondimento con gli esperti di Google sui temi della trasformazione digitale

Il 29 settembre parte Google Cloud Next OnAir EMEA, cinque settimane di formazione gratuita con gli esperti di Google sui temi della trasformazione digital.

I temi di Next OnAir EMEA

Si inizia con una full immersion di cinque settimane sui temi dell’innovazione digitale.

Un’esperienza di formazione completamente da remoto e insieme un’occasione di confronto con gli esperti di Google Cloud sulle soluzioni e sui temi della trasformazione digitale. Dopo la versione già collaudata in America (dove è andata live a partire dal 14 luglio in sostituzione dell’evento di San Francisco, cancellato a causa dell’emergenza sanitaria) arriva anche in Europa Google Cloud Next OnAir EMEA con 200 sessioni gratuite che includono presentazioni e speech dei più importanti leader di settore, tra cui diversi dirigenti di Google Cloud, e opportunità di apprendimento avanzate con i migliori sviluppatori di Google.

Il format di Next OnAir EMEA

Il format prevede un mix di interventi di aziende leader a livello mondiale che racconteranno come stanno affrontando le sfide della digitalizzazione e quali soluzioni e approcci stanno adottando per restare al top in mercati sempre più competitivi, contenuti esclusivi messi a disposizione da Google Cloud sui più recenti prodotti cloud, demo digitali, sessioni di domande e risposte e incontri 1:1 con gli esperti di Google per avere un confronto diretto su problematiche specifiche. Tutti i contenuti saranno accessibili on demand e gratuitamente sul sito dell’evento, per un percorso personalizzabile e fruibile al proprio ritmo, selezionando i topic di interesse (dall’intelligenza artificiale al cost management, dalla diversity, equity, inclusion al networking, dallo storage all’end user computing, solo per citarne alcune) a cui si è maggiormente interessati.

“Next OnAir EMEA e’ il principale evento digitale organizzato da Google Cloud nel 2020 in Europa, Medio-Oriente e Africa – spiega Mattia Sbrozi, Head of Marketing Google Cloud Italy – Attraverso un programma che prevede oltre 200 sessioni e 5 track di contenuto, gli utenti potranno accedere a contenuti on-demand diversificati e personalizzati per costruire la propria agenda. Oltre al focus importante che avranno le presentazioni di nuove soluzioni, strategie e roadmap a livello di settore e prodotto, particolare attenzione verrà riservata al tema DEI – Diversity, Equity, Inclusion, valore forte all’interno della cultura Google e di stretta attualità”.

Ogni settimana sarà inoltre dedicata a una tematica differente di formazione per scoprire le novità del settore e approfondire le soluzioni e i possibili scenari di applicazione. Si parte con una panoramica del settore con i dirigenti di Google Cloud che faranno il punto della situazione sul mercato, condivideranno insights sulle prospettive future e racconteranno interessanti storie di successo con l’intervento di clienti provenienti da svariate industry e partner dell’ecosistema. La seconda settimana il focus sarà invece su produttività e collaborazione e su come le soluzioni GSuite aiutano le aziende a reinventare il modo in cui lavorano consentendo ai team di essere più veloci, più intelligenti e più collaborativi. Si parlerà anche di security e protezione dei dati – tema molto delicato e ogni giorno più cruciale per le aziende di ogni dimensione e settore: si partirà dalle funzionalità di sicurezza integrate nelle infrastrutture Google per arrivare alle misure che i clienti devono adottare per proteggere i loro utenti, passando attraverso gli strumenti da utilizzare per ottenere e mantenere la conformità normativa. Sarà poi la volta dell’infrastruttura con approfondimenti riguardanti la migrazione, la gestione e la modernizzazione dei carichi di lavoro. I dati saranno i protagonisti della quarta settimana dedicata a data management e analytics e alle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per incrementare l’efficienza. Si chiuderà con il mondo delle applicazioni, con verticali su come svilupparle, modernizzarle ed eseguirle, senza la necessità di personale operativo, utilizzando open source e altri software.

Il programma di Next OnAir EMEA

Week 1 dal 29 settembre: Industry Insights

Week 2 dal 6 ottobre: Productivity & Collaboration, Security

Week 3 dal 13 ottobre: Infrastructure

Week 4 dal 20 ottobre: Data Analytics, Data Management & Databases, Cloud AI

Week 5 dal 27 ottobre: Application Modernisation, Business Application Platform

Gli ospiti di Google Cloud Next’20: On Air

Ecco alcuni degli ospiti confermati, ai quali se ne aggiungeranno molti altri nelle prossime settimane:

– Thomas Kurian, CEO di Google Cloud

– Chris Ciauri, President EMEA Google Cloud

– Matt Brittin, President of EMEA Business & Operations Google

– Sanj Bhayro, VP, EMEA Operations & Customer Growth Google Cloud

– Melonie Parker, Chief Diversity Officer & Employee Engagement di Google

– Dilek Duman, COO DenizBank

– Lori Mitchell-Keller, Global Head of Industry Solutions di Google Cloud

– Kelsey Hightower, Developer & Open Source Advocate di Google Cloud

– Urs Holzle, SVP Technical Infrastructure di Google Cloud

– Steve Collins, CTO King

– Javier Soltero, VP & GM G Suite di Google Cloud

– Sebastian Hentzschel, CIO BMG

Grande visibilità anche per brand di riferimento del mercato italiano: Carlo D’Asaro Biondo, Executive Vice President – Strategic partnership, Alliances and TIM Cloud Project di TIM e Michela Quitadamo, Head of Global End-User Services di FCA presenteranno come le rispettive strategie IT stiano beneficiando della partnership con Google Cloud.

Come registrarsi

Per tutte le informazioni e per iscriversi all’evento potete consultare il sito ufficiale dell’evento. Registrandovi, potrete scoprire le varie track dell’evento e creare un programma personalizzato nonché interagire con Googler, partner e colleghi del settore durante tutta la serie.

