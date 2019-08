Google Go ora è disponibile in tutto il mondo

Google ha appena lanciato a livello globale Google Go, l’app di ricerca in modalità “light” per l’accesso a Internet su connessioni scarse

Google ha appena lanciato Google Go a livello globale sul Google Play Store. L’app di ricerca in modalità “light” per l’accesso a Internet su connessioni scarse, che può anche leggere e tradurre il testo nel mondo circostante, è ora disponibile su tutti i dispositivi con Android 5.0/5.1 Lollipop e versioni successive.

Google Go è una delle numerose app leggere a marchio Go introdotte da Google negli ultimi anni. Tra le altre app in versione light, ricordiamo YouTube Go (disponibile in molti paesi, o installabile tramite apk), Google Maps Go (disponibile a livello globale) e Gallery Go (lanciato a livello globale il mese scorso).

L’app è arrivata in anteprima in India e Indonesia a dicembre 2017 ed è stato lanciato in altri mercati emergenti l’anno successivo. Ora è disponibile a livello globale.

Google Go: leggero, con “un po’ di AI”

Google Go consente di accedere alle informazioni anche su connessioni instabili “mantenendo il telefono veloce, utilizzando meno spazio di archiviazione e memoria”, ha spiegato il responsabile di prodotto, Bibo Xu. Se perdi connettività, la app recupera i risultati della tua ricerca una volta tornato online. Per quanto riguarda le dimensioni, pesa poco più di 7 MB.

Tanti i punti in comune con Google Lens, che consente di interpretare le parole che ti circondano nel mondo fisico utilizzando la fotocamera del telefono. Alla conferenza degli sviluppatori I/O 2019 di Google a maggio, infatti, sono stati comunicati numerosi aggiornamenti applicati a Google Lens e Google Go. Questo significa che l nuova modalità aiuterà a leggere, tradurre e cercare le parole individuate nel mondo reale.

La nuova app di Google offre anche funzionalità di lettura ad alta voce basate sull’intelligenza artificiale che consentono di ascoltare qualsiasi pagina web. Le parole vengono evidenziate mentre vengono lette in modo da poter seguire più facilmente la lettura. Chi preferisce ascoltare i contenuti anziché leggerli, può farlo in 28 lingue.

Google deve ancora condividere il numero esatto di utenti, ma l’app conta già oltre 100 milioni di installazioni e oltre 140.000 recensioni sul Play Store. “Milioni di persone hanno già utilizzato Google Go per trovare informazioni sul web e dare un senso al mondo che li circonda”, secondo Xu. Non male per 7 MB.

